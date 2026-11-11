Peñarol le ganó con autoridad a Aguada y sigue como único invicto de la Liga Uruguaya de Básquetbol: tabla de posiciones

Peñarol le ganó con autoridad a Aguada por 82-66 y sigue siendo el único invicto de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) . También venció Defensor Sporting y con dos partidos se cerró la disputa de la sexta fecha.

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A primera hora, en cancha de Welcome, Defensor Sporting venció trabajosamente a Larrañaga por 91-85.

Armani Chaney y Mateo Bianchi fueron los goleadores de Sporting con 18 puntos cada uno.

Goes vapuleó a Atenas y es puntero de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Hebraica Macabi superó a Unión Atlética y trepó a la zona alta de la tabla de posiciones

Nacional volvió a perder, esta vez con Biguá y se complica en la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá la tabla de posiciones

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Santiago Véscovi otra vez figura en Peñarol

A segunda hora, Peñarol le ganó a Aguada de principio a fin por 82-66 con 26 puntos de Santiago Véscovi y 16 de Nicola Pomoli. Este lideró las asistencias del equipo con 6.

Christopher Perry destacó con 15 rebotes a los que sumó cuatro puntos, dos recuperos y dos tapones.

Skyler Hogan anotó 14 tantos y colaboró con 7 rebotes.

El jamaiquino Tyran De Lattibeaudiere debutó con 16 minutos, tres puntos, dos rebotes ofensivos y una asistencia.

En Aguada, el mejor fue Joaquín Rodríguez con 18 puntos.

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Los resultados de la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La sexta fecha de la LUB había comenzado el lunes con dos partidos. A primera hora, Urunday Universitario le ganó como local a Malvín por 70-64, y luego Biguá superó 110-88 a Nacional, que solo ganó uno de sus primeros cinco partidos en el torneo.

El martes, Goes -sensación en el arranque del certamen- derrotó 99-71 a Atenas mientras que Hebraica Macabi le ganó 96-76 a Unión Atlética en cancha de Larre Borges.

El jueves comenzará la séptima fecha.

Unión Atlética será local ante Biguá desde la hora 19.15 mientras que a las 21.30, Nacional recibirá a Urunday Universitario.

El viernes, Aguada será anfitrión ante Hebraica Macabi a las 19.15 y Peñarol visitará a Atenas a las 21.30.

El sábado se completará la etapa: Malvín vs Defensor Sporting a las 19.15 y Larrañaga vs Goes a las 21.30.

El lunes comenzará la cuarta fecha que había quedado postergada. El plato fuerte será Peñarol vs Nacional a las 21.30.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Goes 11 6 5 1 Biguá 11 6 5 1 Peñarol 10 5 5 0 Malvín 9 6 3 3 Hebraica Macabi 8 5 3 2 Urunday Universitario 8 6 2 4 Defensor Sporting 8 5 3 2 Unión Atlética 7 6 1 5 Atenas 7 6 1 5 Aguada* 7 6 3 3 Nacional 6 5 1 4 Larrañaga** 5 6 2 4

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos