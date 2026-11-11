Juventud eliminó a Liverpool por penales y clasificó a la semifinal de la Copa AUF Uruguay en la que se enfrentará a Danubio; Torque vs Nacional, en el otro cruce

Juventud de Las Piedras venció 3-0 en la tanda de penales a Liverpool , luego de igualar 1-1 en los 90 minutos y clasificó a una de las semifinales de la Copa AUF Uruguay . El partido se disputó en el Parque Viera, escenario en el que los negriazules jugaron como locales en esta temporada.

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El equipo dirigido por Sergio Blanco enfrentará a Danubio en el partido en el que buscará la clasificación a la final.

La Copa AUF Uruguay otorga como premio al campeón la clasificación a Copa Libertadores como Uruguay 4.

El campeón deberá competir en Primera División en 2027. Por tanto, si los franjeados ganan el torneo no podrán disputarlo. La distinción que otorga la AUF no se trasladará al vicecampeón del torneo.

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El partido en Las Piedras se abrió con un gol de Gastón Pereiro a los 43 minutos y Federico Martínez igualó para Liverpool en el final del encuentro.

A los 36 minutos Leonel Rondán había abierto el marcador para Juventud, pero el gol fue anulado por el VAR.

Fue expulsado Juan Boselli en Juventud a los 78 minutos.

El entrenador de Juventud, Blanco, colocó la base de su mejor equipo.

En semifinales se enfrentarán Juventud vs Danubio y Nacional vs Montevideo City Torque.

Así formó el equipo pedrense:

Jorge Fossati puso un equipo de alternativa. Así comenzó jugando Liverpool: