Los candidatos que se pronunciaron sobre la decisión de Ignacio Ruglio de bajarse de las elecciones en Peñarol

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, comunicó este martes que no se presentará a las elecciones que se celebrarán en el club el próximo sábado 12 de diciembre.

Fueron varios los dirigentes que se manifestaron inmediatamente luego de que se conociera la noticia.

El candidato a presidente Evaristo González se expresó a través de su cuenta de X: "El presidente Juan Ignacio Ruglio decidió no participar de las elecciones. Pero quienes lo apoyaron durante todos estos años, se presentarán separados en dos listas el 12 de diciembre. También se presenta nuevamente el gran responsable de los malos resultados deportivos del comienzo del siglo. A quienes sientan que es momento de un cambio real , los invito a seguir acompañándonos". Acompañó el posteo con el hashtag #AFavorDePeñarol.

Evaristo apuntó a que el oficialismo irá a las elecciones con la fórmula Marcelo Solomita-Julio Trostchansky , mientras que Alejandro González se separó del Ruglismo y pasó a acompañar a Santiago Sánchez , quien en las pasadas elecciones había apoyado a Evaristo.

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El actual consejero del club fustigó a Juan Pedro Damiani calificándolo como "el gran responsable de los malos resultados deportivos del comienzo del siglo".

Evaristo no consideró entonces a otros candidatos formalmente inscriptos para participar de las elecciones como Freddy García, Pablo Schiavi y Edgardo Lasalvia.

Lo que dijo Santiago Sánchez

Santiago Sánchez también utilizó la misma vía, X, para realizar una manifestación en medio de la campaña electoral: "Ante la decisión de Ignacio Ruglio de no presentarse como candidato a las próximas elecciones del club, convocamos a todos los socios a unirnos bajo una misma premisa: volver a creer. No podemos resignarnos a que el futuro del club, durante los próximos tres años de gobierno, quede en manos de quienes ya fracasaron o quienes no han puesto primero a Peñarol".

"Existe un Peñarol diferente. Un Peñarol de todos y profesional, gestionado por los más idóneos en cada área , con un modelo horizontal que termine con el presidencialismo y que ponga al socio en el centro de cada decisión y acción. Hacia ese horizonte debemos trabajar de forma incesante. Por mi parte, estaré siempre con la firme convicción de construir priorizando la unidad por encima de los nombres propios. Los convoco a construir este camino juntos. ¡Por Peñarol!", agregó.

Sánchez también adelantó una elección ramificada en tres vías: la suya, la de Damiani y la de Evaristo. A ambos buscó criticarlos de forma diferente: con el "ya fracasaron" apuntó a Damiani. Con el "no han puesto primero a Peñarol" fustigó a Evaristo.

Lo que dijo Víctor Bedrossian

Víctor Bedrossian, integrante de Sentimiento 1891, agrupación de Ruglio, dijo que la razón del presidente fue "familiar, por los hijos y el resto de la familia".

"Ya lo veníamos muy cansado y con la necesidad real de irse unos años a descansar. También entendió que se necesita cambiar de aire, que no está bueno estar como presidente tantos años y que está buena la alternancia", comentó en Minuto 1 de Carve Deportiva.

Gonzalo Moratorio, consejero alterno, integrante de Compromiso y Acción Peñarolense, que integra el oficialismo, publicó un emoji con una mano haciendo un corazón, sobre el estado de WhatsApp en el que Ruglio dijo que no será candidato.

Lo que dijo Alejandro Ruibal

En el mismo medio, Alejandro Ruibal, candidato a vicepresidente de Juan Pedro Damiani, dijo que ya estaba en conocimiento de la decisión de Ruglio porque la había charlado personalmente con él.

"Me lo guardé, me lo dije firme y me llamó 10 minutos antes de que me llamaran. Es el presidente del club hasta el último día y tanto él como presidente y el entrenador, deben estar enfocados en ganar el campeonato. Es una decisión personal y hay que dejarlo con su vida personal".

"Obviamente cambia el mapa de la elección, pero ya estaba cambiando, ya se estaba procesando. Damiani y Ruglio tienen los votos, son los que tienen el piso más alto", agregó.

Lo que dijo Freddy García

Por su parte, el candidato Freddy García expresó en La Mañana del Fútbol de Espectador Deportes: "Por un lado me genera felicidad. Hace cinco años venimos mostrándole la realidad a las personas y él está pagando su condena de no haber cumplido con la gente. Me quedo con el sabor amargo de no haberlo visto perder, pero creo que es una derrota, lo está sufriendo en su casa y es lo que se merece".

Lo que dijo Pablo Schiavi

"La gestión de los estados de “WhatsApp” se termina con un estado de “WhatsApp”: la caída - fuera de la urnas- de la gestión más nefasta en la historia del Club (tanto deportiva como institucional) es un nuevo amanecer para todos los carboneros en todo el país. Sale el sol en Peñarol. El Peñarol que soñaste empieza ahora", escribió por su parte Pablo Schiavi en su cuenta de X.