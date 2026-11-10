Pablo Gaglianone en Quedó Picando: el ascenso con Bella Vista, la dura batalla por su salud y una mirada crítica sobre el momento de Danubio, Defensor Sporting y Peñarol

En una extensa y profunda charla durante su participación en el programa Quedó Picando , del canal de streaming de El Observador, el entrenador Pablo Gaglianone repasó los momentos más complejos de un año bisagra en su vida.

Entre el ascenso con Bella Vista a la Segunda División Profesional y los fantasmas de una complicación de salud que lo puso al borde del abismo, el DT también analizó el presente institucional y deportivo de sus exclubes Danubio, Defensor Sporting y Peñarol .

El año 2026 quedará grabado en la memoria del "Teca" no solo por el ascenso obtenido con el conjunto papal en la Primera Divisional C , sino por el duro calvario médico que debió atravesar en pleno torneo. Todo comenzó a raíz de un dolor persistente en el costado derecho del pecho, que inicialmente fue diagnosticado como un problema muscular, pero que derivó en la detección de líquido en la pleura del pulmón y una posterior cirugía.

Sin embargo, el golpe más severo llegó en el postoperatorio, cuando se encontraba confinado en su domicilio. "Hice una trombosis en la pierna izquierda muy aguda. La verdad, eso fue lo peor , no la pasé nada bien. Estuve a punto de perder la pierna, un médico me dijo: 'la pierna o la vida'", relató Gaglianone.

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El cuadro requirió de una segunda operación en apenas una semana y de la intervención clave de profesionales médicos que evitaron que el coágulo migrara hacia el corazón. Este episodio lo mantuvo al margen de la dirección técnica durante un mes entero, un período crítico en el cual la dirigencia de Bella Vista y el plantel respaldaron incondicionalmente su continuidad.

Actualmente, el entrenador continúa un estricto tratamiento médico que incluye medicación anticoagulante cada doce horas, un hábito que debió incorporar rigurosamente a su rutina diaria y que le recuerda de manera constante la magnitud del episodio superado.

La consagración con Bella Vista y el salto a la dirección técnica en mayores

Pablo Gaglianone, actual técnico de Bella Vista

Tras una dilatada y exitosa trayectoria en el fútbol formativo, especialmente en instituciones como Danubio y Montevideo City Torque, el "Teca" evaluó que era el momento oportuno para dar el salto y dirigir a planteles principales, y Bella Vista lo contactó para este 2026. Casi un año después logró el objetivo: ascender al papal a la Segunda División.

"Tenía que dar ese paso a ver si estaba capacitado. El estar con mayores implica otro tipo de experiencia y de transmitirle cosas. Creo que era el momento ya", reflexionó el entrenador, destacando la importancia de haber sabido combinar la experiencia de jugadores experimentados con el empuje de los juveniles en un torneo tan áspero y competitivo como la Primera C.

De cara a la siguiente temporada, Gaglianone ya visualiza los desafíos estructurales que implicará competir en la divisional de ascenso: "Tenemos que profesionalizarnos más allá de que no nos falta nada; hay detalles que tenemos que tener como profesionales", señaló, haciendo referencia a la necesidad de mejorar la infraestructura del Parque Nasazzi, que hoy no puede recibir partidos de Segunda.

Gaglianone analizó el complejo presente de Danubio, Defensor Sporting y Peñarol

Con pasado como jugador en varios de los equipos más importantes del medio local, Gaglianone analizó la actualidad institucional y deportiva de Danubio y Defensor Sporting, dos instituciones históricas que han atravesado turbulencias en los últimos años.

El entrenador mostró su pesar por el momento que le tocó vivir a la institución de la Curva de Maroñas, remarcando la necesidad de unidad dirigencial e institucional para salir adelante. Asimismo, se detuvo en la pérdida de peso específico que los tradicionalmente denominados "equipos de desarrollo" o formadores experimentan al enfrentar a rivales en sus canchas.

"Para nosotros en el Franzini empatar era como haber perdido 3 a 0. Hacíamos valer la localía y nos parábamos como un cuadro grande. Hoy veo que los juveniles llegan más fácil a Primera, pero quizás no están preparados para sostener la exigencia de un club grande y sufren las consecuencias de los contextos adversos", analizó el técnico.

Para Gaglianone, la clave del éxito en su época como futbolista —tanto en el ámbito violeta como en el franjeado— radicaba en la existencia de una sólida base de jugadores experimentados que funcionaban como escudo y guía para la inserción paulatina de los talentos surgidos de la cantera, una mixtura que considera indispensable para blindar a los jóvenes ante la presión de los resultados.

Finalmente, al ser consultado sobre el momento de Peñarol y la exigencia permanente que recae sobre los clubes grandes, Gaglianone optó por la mesura: "La crítica siempre va a estar, pero me quedo con las palabras: es Peñarol. Tiene que ganar todos los partidos. No está pasando por un buen momento, pero algo muy bien está haciendo porque está primero en la Tabla Anual, y cuenta con un técnico de mucha experiencia para sacarlo adelante", concluyó.