Tolerancia cero: Peñarol pidió al Ministerio del Interior incluir en la lista negra a quienes tiraron bengalas ante Montevideo City Torque

La barra de Peñarol quiso suspender el partido ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

Peñarol solicitó formalmente al Ministerio del Interior la identificación de los hinchas que arrojaron bengalas al campo de juego durante el encuentro frente a Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay con la intención de que el mismo se suspendiera, lo que finalmente no ocurrió, y que pasen a integrar la lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y de la propia cartera, según informó una fuente a Referí.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El episodio se registró en el Estadio Campeón del Siglo, escenario al que el conjunto aurinegro regresaba en condición de local y donde además sufrió un duro revés deportivo al quedar eliminado de la competencia.

Una iniciativa importante La iniciativa de la dirigencia liderada por Ignacio Ruglio busca que los involucrados sean incorporados al registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos, conocido como la "lista negra".

Con esta medida, Peñarol pretende cortar de raíz la recurrencia de hechos vandálicos que no solo ponen en riesgo la integridad física de los protagonistas y del público, sino que también atentan contra la tranquilidad en las gradas.