Tolerancia cero: Peñarol pidió al Ministerio del Interior incluir en la lista negra a quienes tiraron bengalas ante Montevideo City Torque

Peñarol solicitó formalmente al Ministerio del Interior la identificación de los hinchas que arrojaron bengalas al campo de juego durante el encuentro frente a Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay con la intención de que el mismo se suspendiera, lo que finalmente no ocurrió, y que pasen a integrar la lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y de la propia cartera, según informó una fuente a Referí.
El episodio se registró en el Estadio Campeón del Siglo, escenario al que el conjunto aurinegro regresaba en condición de local y donde además sufrió un duro revés deportivo al quedar eliminado de la competencia.
Una iniciativa importante
La iniciativa de la dirigencia liderada por Ignacio Ruglio busca que los involucrados sean incorporados al registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos, conocido como la "lista negra".
Con esta medida, Peñarol pretende cortar de raíz la recurrencia de hechos vandálicos que no solo ponen en riesgo la integridad física de los protagonistas y del público, sino que también atentan contra la tranquilidad en las gradas.
La postura institucional adquiere especial relevancia por el complejo momento disciplinario que atraviesa el club.
Peñarol viene de cumplir una dura sanción de cuatro partidos fuera de su cancha y de que le quitaran 1 punto en el Torneo Clausura y la Tabla Anual, producto de los graves incidentes ocurridos en el clásico contra Nacional del pasado 30 de agosto, además de tener que afrontar importantes multas económicas impuestas por los órganos rectores.