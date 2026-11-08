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Joaquín Papa se consagró campeón con Independiente del Valle en Ecuador con cuatro fechas de anticipación

El equipo dirigido por el técnico uruguayo aseguró el título de la LigaPro de Ecuador y consiguió el primer bicampeonato de la historia para el club

8 de noviembre de 2026 22:58 hs
Joaquín Papa

Joaquín Papa

Foto: @IDV_EC

El entrenador uruguayo Joaquín Papa se consagró campeón de la LigaPro de Ecuador con Independiente del Valle este domingo, luego de que Macará empatara 2-2 frente a Universidad Católica en el estadio Bellavista de Ambato, resultado que le permitió al conjunto de Sangolquí asegurar matemáticamente el título.

El equipo dirigido por Papa lidera el hexagonal final con 81 puntos, mientras que Macará llegó a 67 unidades y quedó sin posibilidades de alcanzar al líder, pese a que todavía restan cuatro fechas por disputarse.

De esta manera, Independiente del Valle consiguió su tercer título de la liga ecuatoriana, después de las consagraciones de 2021 y 2025, y alcanzó por primera vez en su historia dos campeonatos nacionales consecutivos.

Joaquín Papa y un nuevo título para Independiente del Valle

El entrenador uruguayo llevó al equipo de Quito a labrar una campaña señorial con 35 partidos jugados, 27 ganados, tres empatados y cinco perdidos, con 81 goles a favor y 37 en contra.

El director técnico uruguayo que está intratable en Ecuador: Independiente del Valle, de Joaquín Papa, lidera y le sacó 17 puntos a sus perseguidores

El espectacular momento de Joaquín Papa en Independiente del Valle que lo tiene como el entrenador uruguayo más destacado a nivel mundial: mirá el top 10

En la temporada pasada, Papa llevó a Liverpool a la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y fue elegido como el mejor entrenador del fútbol uruguayo.

El 2 de diciembre, el equipo jugará la final de la Copa Ecuador contra Universidad Católica.

En mayo ya le ganó a ese equipo, 3 a 0, por la final de la Supercopa de Ecuador.

En la Copa Libertadores, llegó a los cuartos de final siendo eliminado por Flamengo.

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