Los golazos de Joaquín Piquerez y José Luis Rodríguez en el triunfo de Palmeiras sobre Vasco da Gama por la Copa de Brasil

Palmeiras y Gremio disputarán la final de la Copa de Brasil después de que el Verdão eliminara este domingo a Vasco da Gama en definición por penales (5-4). Joaquín Piquerez anotó un golazo de tiro libre mientras que José Luis Rodríguez fue figura en Vasco.

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Vasco logró llevar la eliminatoria a los penales después de ganar por 2-1 en el tiempo reglamentario en el estadio São Januário en Río de Janeiro, igualando así el 1-0 a favor que había logrado Palmeiras en la ida.

Vasco salió con todo e igualó la eliminatoria en el minuto 16, cuando el argentino Facundo Colidio puso el 1-0 .

Palmeiras empató en el minuto 55, con un gran gol del lateral uruguayo Joaquín Piquerez en la entrada del área.

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Empujado por su afición, el Vasco no se vino abajo y volvió a igualar la eliminatoria en el minuto 79, con un bombazo tras un tiro libre del uruguayo José Luis "Puma" Rodríguez.

En la tanda de penales, el golero palmeirense Carlos Miguel brilló al parar el primer lanzamiento vascaíno al argentino Alan Lescano y el sexto y definitivo al colombiano Andrés Gómez.

Rodríguez hizo su penal para Vasco, pero Piquerez no pateó porque salió sustituido a los 80'.

La final entre Palmeiras y Gremio será el 6 de diciembre en el Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasilia.

"Creo que podríamos haber logrado algún gol más para lograr la clasificación, pero sabemos que Palmeiras es un equipo muy bueno, con jugadores de mucha calidad y no es por casualidad que siempre luchan por todos los títulos", dijo el ex Danubio y Nacional Pumita Rodríguez.

"Es un momento importante, otra final para nosotros. Fue un partido muy difícil, empezamos bien pero luego encajamos un gol. Pero Abel (Ferreira) trabaja con nosotros de forma increíble, en todos los momentos, para cuando marcamos, seguir o cuando encajamos, respirar", dijo el volante palmeirense Marlon Freitas.

Con la clasificación, el Verdão sigue aspirando a lograr un histórico triplete.

El conjunto de Sao Paulo disputará la final de la Copa Libertadores el próximo 28 contra Estudiantes de La Plata en Montevideo y está en segunda posición en el Campeonato Brasileño, a tres puntos del líder Flamengo.

Por su parte, el Vasco sufrió su tercera eliminación en semifinales esta temporada, tras haber caído en la penúltima ronda en el Campeonato Carioca y en la Copa Sudamericana.

En el Brasileirão, el Vasco es 13° con 41 puntos, cuatro más por encima de la zona de descenso.