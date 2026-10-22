El Palmeiras de Joaquín Piquerez se metió a la final de la Copa Libertadores tras vencer por penales al Fluminense de Agustín Canobbio

El Palmeiras , con los uruguayos Joaquín Piquerez y Alexander Barboza de titulares, clasificó este miércoles a la final de la Copa Libertadores al vencer 5-3 en los penaltis al Fluminense de Agustín Canobbio , una victoria que le permitirá buscar su cuarto título en el torneo.

El Verdão enfrentará en la gran final del próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo al ganador entre Flamengo , actual campeón, y Estudiantes de La Plata .

Palmeiras fue impecable en la definición desde los 12 pasos y su portero, Carlos Miguel , detuvo un cobro de Nonato que selló el boleto.

"Solo puedo agradecer a los compañeros. Conseguimos patear los penales de la mejor manera posible" , celebró Carlos Miguel.

Palmeiras, con asistencia de Piquerez, le ganó 2-1 a Fluminense de Canobbio en Maracaná y quedó más cerca de la final de la Copa Libertadores en Montevideo

Con Maxi López como anfitrión, se lanzó el Latam Football Forum, que por primera vez llegará a Montevideo en la previa de la final de la Copa Libertadores

La tanda de penaltis llegó tras un gol de Hércules en el minuto 81, con el que el Flu ganó 1-0 en su visita al Nubank Parque, en Sao Paulo, y niveló así la serie después de perder 2-1 la semana pasada en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

¡¡QUIERE SER EL HÉROE DE FLU!! Tremendo remate de Hércules tras una gran serie de pases para que Fluminense ponga el 2-2 global vs. Palmeiras. ¡Qué final se viene!



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Fiel a su estilo, que muchas veces sacrifica la estética en pro del resultado, el Palmeiras del entrenador portugués Abel Ferreira fue muy conservador.

Si bien estuvo cerca de pagar eso caro con la anotación de Hércules, el equipo retorna con ganas de revancha a la final de la Libertadores, un año después de perderla 1-0 ante el Flamengo en Lima.

El Fla y Estudiantes decidirán su suerte este jueves en Rio en un pulso entre tetracampeones, luego de empatar 0-0 en La Plata.

El Pincha desafía la hegemonía de los clubes del poderoso Brasileirão, que han ganado siete títulos en fila en la Libertadores. Además, cinco de las últimas seis finales han sido 100% brasileñas.

Brasil está a un título de convertirse por primera vez en el máximo ganador histórico del evento y romper el empate con Argentina, ambos con 25 coronas continentales.

FUENTE: Con base en AFP