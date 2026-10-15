Palmeiras, con asistencia de Piquerez, le ganó 2-1 a Fluminense de Canobbio en Maracaná y quedó más cerca de la final de la Copa Libertadores en Montevideo

Palmeiras , letal al contragolpe y con una asistencia del uruguayo Joaquín Piquerez , tomó ventaja este miércoles en las semifinales de la Copa Libertadores 2026 al vencer 2-1 al Fluminense , de Agustín Canobbio , en el Maracaná.

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Un gol de cabeza de Wesley Natã en el último instante, en el minuto 90+3, evitó mayor daño para el Flu en el mítico estadio de Rio de Janeiro, después de que el argentino José Manuel López en el 45' y Marlon Freitas en el 85' adelantaran al Verdão.

"Es un sueño", dijo Wesley Natã, joven canterano de 18 años. "Debemos estar tranquilos y con la cabeza en alto".

Su primera anotación con el Flu le dio vida a los cariocas para la definición de esta llave, el próximo miércoles en Sao Paulo.

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El ganador jugará la final el 28 de noviembre en el Estadio Centenario, en Montevideo, contra el triunfador entre Estudiantes de La Plata y el campeón vigente, Flamengo, que empiezan su serie este jueves (21:30 horas).

El histórico cuadro argentino es el único que puede evitar un octavo título consecutivo de clubes de Brasil en la Libertadores.

El dominio de los embajadores del país de Pelé en el torneo ha sido indiscutible en los últimos tiempos: cinco de las últimas seis finales han sido 100% brasileñas.

Precisamente Palmeiras, campeón de la Libertadores en 1999, 2020 y 2012, jugó la del año pasado contra Flamengo en Lima, con triunfo 1-0 del Mengão.

Cuestión de efectividad

Un electrizante contrataque finalizado por Flaco López, luego de una asistencia de Joaquín Piquerez puso arriba a Palmeiras en una primera mitad que había dominado el Fluminense, donde fue titular Agustín Canobbio y el ex Nacional colombiano Julián Millán.

Con rápida circulación de balón y Paulo Henrique Ganso como director de orquesta, el equipo del barrio carioca de Laranjeiras había empujado atrás a su adversario, pero le costaba encontrar caminos hacia el gol, consolándose con tiros a media distancia de Hulk (19'), Nonato (21') y Canobbio (32').

Cuando al fin consiguió una grieta, tras un gran pase de Ganso, el arquero Carlos Miguel bloqueó el disparo de Hulk (41').

Hasta entonces, el Verdão no había hecho siquiera un remate.

Festejo de Piquerez con el Flaco José Manuel López Foto: AFP

Y los locales pagaron un alto precio por su falta de efectividad: Andreas Pereira se combinó con el carrilero izquierdo uruguayo Piquerez, que centró para que López firmara su cuarto tanto en la actual Libertadores.

Marcão, el técnico local, movió piezas en el segundo tiempo, pero la dinámica se mantuvo.

Eterno bajo el arco a los 46 años, Fábio evitaba que las cosas fuesen peores para el Flu, con una notable parada ante una intentona de Felipe Anderson (81'), pero no pudo hacer milagros ante otro disparo de Marlon Freitas, que amplió distancias.

"No sorprendió. Todo el mundo sabe que Palmeiras sabe jugar así y son muy eficaces", analizó en rueda de prensa Marcão.

"Conseguimos nuestro gran objetivo, que era tomar ventaja", comentó a su vez el colombiano Jhon Arias, estrella del Palmeiras con brillante pasado en el Fluminense, con el que ganó la Libertadores en 2023.

Fue una noche dura para él. Cada vez que tocaba la pelota, su vieja torcida explotaba con silbidos. "Tienen amnesia", se quejó Arias.

¡Al rescate!

Sí hizo un milagro para el Fluminense Wesley Natã, una de las variantes de Marcão.

El pequeño jugador de 1,73 m de estatura voló para ganarle el salto al central paraguayo Gustavo Gómez y descontar tras una errática salida de Carlos Miguel.

El capitán del Flu, Thiago Silva, destacó el fútbol del equipo pese a la derrota: "Nuestra actuación da esperanza de hacer un gran juego allá (en Sao Paulo) y volver con la clasificación".

"Conseguimos un resultado satisfactorio, aunque acabamos sufriendo un gol sobre la hora", dijo Vítor Castanheira, quien ocupó el banquillo del Palmeiras junto a João Martins. Los auxiliares estuvieron en lugar del portugués Abel Ferreira, quien cumplió suspensión.

"Mística"

En un pulso entre tetracampeones de la Libertadores, Estudiantes y Flamengo inician el jueves en La Plata, Argentina, su serie de semifinales.

El entrenador pincharrata, el uruguayo Alexander Medina, apeló a la "mística" del emblemático equipo argentino para desafiar la hegemonía de Brasil.

"Tenemos con qué ilusionarnos. Mis futbolistas van a estar a la altura de la historia de Estudiantes", dijo.

Con una lujosa nómina que le convierte en favorito, el Flamengo deberá sobreponerse a bajas de futbolistas claves como el 10 uruguayo Giorgian de Arrascaeta, ausente por una fractura en la muñeca izquierda.

Con base en AFP