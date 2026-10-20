Con Maxi López como anfitrión, se lanzó el Latam Football Forum, que por primera vez llegará a Montevideo en la previa de la final de la Copa Libertadores

El Latam Football Forum , que llegará por primera vez a Montevideo el próximo 27 de noviembre en la previa de la final de la Copa Libertadores , tuvo su lanzamiento oficial este martes en la Torre de las Comunicaciones de Antel, en un evento que contó con la presencia del exfutbolista argentino Maxi López , quien forma parte de la organización, además de autoridades del gobierno y el deporte.

Se trata de una jornada de charlas y actividades vinculadas al fútbol que se llevará a cabo en Kibón con la presencia de jugadores y exjugadores, está confirmado el campeón del mundo con Francia David Trezeguet, como también clubes uruguayos e internacionales, como River Plate argentino.

Además, se sumarán directivos y autoridades que estarán en Uruguay en el marco de la definición del principal torneo de Conmebol, como el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , y el de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , quienes, según adelantaron en el lanzamiento, confirmaron su presencia.

El evento tuvo este año su primera edición en Asunción de Paraguay, en el Centro de Convenciones de Conmebol, y Montevideo será la sede de la segunda.

Maxi López llegará a Uruguay en el marco del Latam Football Forum, evento previo a la final de la Copa Libertadores en Montevideo

“El turismo deportivo nos significa mucho”

El lanzamiento tuvo la presencia del ministro de Turismo, Pablo Menoni, quien les dio la bienvenida a Maxi López y a Federico Scotellaro, CEO de Latam Football Forum, quienes lo acompañaron.

El jerarca destacó la importancia del turismo deportivo, lo que “significa mucho” para Uruguay, y al turismo en sí como “un gran generador de trabajo” y “entrada al mercado laboral” para menores de 29 años.

Además, agradeció a López y Scotellaro por haber elegido Montevideo y Uruguay para su evento. “Habla de nuestra estabilidad, de las políticas de Estado que tenemos en Uruguay, las que han atravesado distintas administraciones”.

Joaquín Ormando

“Hay desafíos importantes: tenemos, ustedes saben muy bien, que la Conmebol nos ha elegido además por segunda vez para organizar la final de la Copa Libertadores, eso significa mucho; la visita, esperemos que se pueda concretar, del Papa también habla muy bien de esto”, expresó Menoni, quien estimó que podrían llegar a Montevideo hasta 60.000 turistas en el marco de la final que se jugará en el Estadio Centenario.

Un evento con la industria del fútbol

A su turno, Scotellaro, CEO e ideólogo del Latam Football Forum, dio detalles de cómo surgió la propuesta. “El evento nace de una idea con Conmebol y lo hacemos como un evento que junta a la industria del fútbol”, contó. “Hay eventos de fútbol que son más que nada de marketing, de recursos humanos, y como que no vemos tanto al que patea la pelota o a los directores, y dijimos: ‘¿Por qué no hacemos un gran evento de fútbol?’. Ahí nos juntamos con Maxi, con la gente de River, con la de Nacional, con Peñarol... Todos nos apoyaron desde un primer instante, les encantó la idea”.

También destacó la incorporación de Maxi López al proyecto, como también las presencias de Trezeguet y el ídolo chileno Iván Zamorano, como el apoyo de River Plate argentino que ha presentado charlas sobre nuevas gestiones deportivas.

Joaquín Ormando

“En el evento pasado vino el CEO de Televisa de México, vino la gente de Telemundo de Estados Unidos, y eso representa que el evento está llegando hacia donde queremos en distintas aristas y en distintos temas”, agregó Scotellaro.

“Es un proyecto que recién arranca. Hace tres meses hicimos el primer congreso y ya estamos haciendo el segundo. Justo vimos el marco del final de la Copa Libertadores y aprovechamos el momento porque van a estar todas las autoridades y nos sirvió mucho”, señaló. “Ya estamos pensando en Argentina, ya estamos pensando en Miami. Nos juntamos en Estados Unidos con "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA, que nos dio lo mejor para seguir esto, nos dio el apoyo institucional. La Liga Española y muchísimos clubes, la verdad estamos muy contentos en ese sentido. Es un proyecto que va hacia muchísimo más”.

Maxi López, “agradecido” a Uruguay

Por su parte, Maxi López tuvo palabras de agradecimiento para Montevideo y Uruguay y contó lo que lo motivó a sumarse al proyecto: “Es el deseo de compartir y el rol que cumple el deporte, en este caso es el fútbol, pero el deporte en sí en las comunidades y en los jóvenes”.

Joaquín Ormando

“Montevideo me parece una ciudad super vanguardista, donde pasan un montón de cosas. Consolidar lo que es la marca en una ciudad como esta, y con todo el apoyo que nos están brindando, para nosotros es muy importante”, dijo el exfutbolista formado en River Plate que jugó en FC Barcelona y Milán entre otros equipos.

“Llegarle a los jóvenes, a la gente del fútbol y no del fútbol, porque va a haber mucha gente presente, gente de Conmebol, de muchas federaciones, exdeportistas, y estamos hablando con deportistas también que están en actividad, que puedan pasar el mensaje de la vida, el deporte y lo sano”, sostuvo.

“Me parece que yo como padre, soy padre de cinco hijos, pasar el mensaje del deporte, por lo menos en mi casa, es muy importante, y a través de estos summits, llegar a toda la gente, acercarnos un poquitito más, llegar a los profesionales, arrimarnos un poquitito más porque a veces parecen tan distantes, y a la gente que se está preparando también, que quiere estudiar y quiere seguir una carrera como dirigente deportivo”, comentó. “Esto lo que está logrando es acercar a las dos partes: a la gente, al público de Uruguay, que ya lo hicimos en Paraguay y próximamente, si lo hicimos en Paraguay y en Uruguay, quizás en un futuro también lo vamos a hacer en Argentina”.

Joaquín Ormando

López, quien hoy se destaca en TV y en sus redes como influencer, dijo estar “agradecido” de volver a Uruguay después de muchos años. “Encontré un país renovado, la verdad que me sorprende. Quiero agradecer a todos ustedes, al pueblo uruguayo, que desde ayer hasta hoy vi fútbol, comí asado, me divertí, me sacaron sonrisas y un montón de cosas lindas, así que para mí es un placer estar acá con todos ustedes y formar parte de este proyecto”.

Los detalles que se conocen del evento:

El Latam Football Forum se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Complejo Kibón, desde las 10 horas, en el día previo a la final de la Copa Libertadores.

Las entradas están en preventa en Redtickets con precios de $ 660 y la preferencial a $ 2.200.

El evento tendrá capacidad para 700 espectadores.