River Plate y David Trezeguet confirmaron su participación en el Latam Football Forum que se realizará en noviembre en Montevideo

River Plate argentino y el exfutbolista David Trezeguet confirmaron su participación en el Latam Football Forum (LFF) que se realizará el viernes 27 de noviembre en Montevideo, un día antes de la gran final de la Copa Libertadores que jugarán en el Estadio Centenario.

En estas horas se confirmó que River Plate contará con un panel especial en el que participará Trezeguet, campeón del mundo con Francia e ídolo del club argentino, junto a representantes de la institución.

El LFF reunirá a presidentes de clubes, dirigentes, exfutbolistas y referentes de la industria deportiva en una jornada de intercambio, networking y análisis sobre el presente y futuro del fútbol latinoamericano.

Latam Football Forum 2026 cerró su primera edición, generó un nuevo espacio para la industria del fútbol regional y apunta a su segunda puesta en escena en Uruguay

Latam Football Forum tiene el apoyo de Conmebol

El mes pasado, el LFF confirmó el apoyo institucional de Conmebol para su edición en Montevideo, durante una de las semanas más importantes para el fútbol sudamericano y, de esa forma, el evento se incorporará a la agenda de actividades oficiales de la gran final continental.

El acuerdo se concretó luego de una reunión entre Federico Scotellaro, CEO de LFF, y Nery Pumpido, director de Desarrollo y secretario general adjunto de Conmebol.

La primera edición de LFF se desarrolló este año, en mayo, en Asunción y entre las figuras destacadas estuvieron los exfutbolistas Diego Lugano, Trezeguet y Maxi López.

En esa primera edición se instaló un concepto, crear un espacio regional para conectar a toda la industria del fútbol latinoamericano, fomentando el intercambio de experiencias, el desarrollo de negocios y el debate sobre los desafíos y oportunidades del sector, que continuará en noviembre en Montevideo.