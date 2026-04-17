Latam Football Forum 2026: los referentes del fútbol se encontrarán en Asunción

La capital paraguaya, Asunción, será sede del Latam Football Forum 2026 , un evento internacional que el 7 de mayo próximo reunirá a los principales referentes del fútbol , dirigentes, ejecutivos de la industria, representantes, medios de comunicación y líderes del sector provenientes de toda América Latina. El evento tendrá lugar en el Hotel Bourbon – Conmebol Convention Center.

El foro se posiciona como el último gran punto de encuentro de la industria antes del Mundial 2026, y se consolida como un espacio estratégico para el análisis, el intercambio y la generación de oportunidades en el ecosistema del fútbol.

Entre las figuras confirmadas se destacan el exfutbolista internacional Maximiliano “Maxi” López , el campeón del mundo David Trezeguet —en su rol institucional vinculado a River Plate— y la figura paraguaya Nelson “Pipino” Cuevas , junto a otros protagonistas del fútbol que serán anunciados en los próximos días, tanto a nivel deportivo como institucional.

El evento contará además con la participación de Olek Lowenstein , CEO de Televisa Deportes (México), Gustavo Minaker , Head of Sports Latam & GM Chile Office de Warner Bros. Discovery, así como representantes del mercado de futbolistas, entre ellos Diego Serrati , agente del fútbol en Paraguay, reforzando el perfil profesional y la representatividad del encuentro.

Así se juega la fecha 12 del Torneo Apertura, con la visita de Nacional al Centenario y el partido entre Peñarol y Juventud el lunes

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Se desarrollarán paneles, entrevistas en vivo y espacios de networking que abordarán los principales desafíos y oportunidades del fútbol profesional, incluyendo la gestión de clubes, el desarrollo de competiciones, el rol de los jugadores y representantes, la evolución del negocio del fútbol y el camino hacia el Mundial 2026.

El encuentro cuenta con el apoyo institucional de Nacional y Peñarol.

“Latinoamérica es hoy una región clave dentro de la industria global del fútbol. En ese marco, estamos avanzando en conversaciones con clubes, ligas y empresas de primer nivel internacional, incluyendo instituciones como Inter Miami y LaLiga española, lo que demuestra el interés real que está generando este encuentro. El objetivo es claro: crear un espacio donde se conecten los actores más relevantes de la industria y se proyecten nuevas oportunidades de desarrollo para el fútbol en la región”, señaló Federico Scotellaro, CEO del evento.

El Latam Football Forum 2026 espera convocar a más de 2.500 asistentes, entre profesionales del sector y público general, ofreciendo una experiencia que combina contenido de alto nivel, networking y cercanía con grandes figuras del fútbol.

Las entradas ya se encuentran disponibles en modalidad general y VIP a través de la ticketera Tuti, con cupos limitados.