Nacional comienza este viernes 17 de abril su participación en el Final Four de la Basketball Champions League Americas frente a SESI Franca de Brasil en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires, donde se desarrollará la instancia definitoria.
Nacional vs SESI Franca: a qué hora juegan hoy los tricolores por el Final Four de la Basketball Champions League Americas y dónde verlo
Nacional comienza su participación en la definición del título de la Basketball Champions League Americas; mirá hora y TV