Nacional vs SESI Franca: a qué hora juegan hoy los tricolores por el Final Four de la Basketball Champions League Americas y dónde verlo

Nacional comienza este viernes 17 de abril su participación en el Final Four de la Basketball Champions League Americas frente a SESI Franca de Brasil en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires, donde se desarrollará la instancia definitoria.

Los otros dos equipos integrantes del Final Four son el local Boca Juniors y Flamengo, que jugarán su semifinal a continuación del partido de los tricolores (21:40 horas).

El partido Nacional vs SESI Franca se jugará a la hora 17:40 .

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Los ganadores de ambas semifinales de este viernes, se medirán este sábado 18 de abril en el partido por el título continental, mientras que los otros dos equipos disputarán el tercer puesto.

La final se jugará este sábado a las 21:40 horas y el partido por el tercer puesto será a las 17:40