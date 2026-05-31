La bronca de Rodrigo Aguirre antes de sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 en su partido de este sábado a la noche; mirá el video

Rodrigo Aguirre no pudo coronarse campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, más conocida como Concachampions, cuando en la noche de este sábado, su equipo, Tigres, perdió ante Toluca de los uruguayos Bruno Méndez, Federico Pereira y Franco Rossi obtuvieron el título con Toluca, tras el 1-1 final y la definición por penales. El último de los futbolistas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que se sumará al Complejo Uruguay Celeste entre lunes y martes, tuvo su noche de bronca en México.

Aguirre ya sabía que tenía el viaje para Uruguay horas después de terminado el partido, pero no pudo abstraerse del mismo ya que era una final muy importante.

Sobre los 67 minutos, el delantero de la selección uruguaya fue sustituido y explotó de bronca.

Rodrigo Aguirre dejó la cancha a los 67 minutos cuando el partido entre Tigres y Toluca aún estaba igualado 0-0.

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El mismo fue luego a un alargue, allí llegaron los goles para el 1-1, pero se definió por penales en el que ganaron los diablos rojos y el delantero uruguayo se quedó con las manos vacías.

En el momento en que fue sustituido, Rodrigo Aguirre, quien no tuvo un buen año con Tigres, explotó de bronca.

Si bien saludó correctamente a su técnico y le dio la mano, un segundo después, pateó con todo una botella de agua que estaba camino al banco de suplentes en donde se sentó.

El futbolista será el último de los 26 de la lista que dio a conocer este domingo Marcelo Bielsa que se sumará a las prácticas de la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste.