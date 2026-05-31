Rodrigo Aguirre no pudo coronarse campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, más conocida como Concachampions, cuando en la noche de este sábado, su equipo, Tigres, perdió ante Toluca de los uruguayos Bruno Méndez, Federico Pereira y Franco Rossi obtuvieron el título con Toluca, tras el 1-1 final y la definición por penales. El último de los futbolistas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que se sumará al Complejo Uruguay Celeste entre lunes y martes, tuvo su noche de bronca en México.
La bronca de Rodrigo Aguirre antes de sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 en su partido de este sábado a la noche; mirá el video
El delantero será el último que llegará al Complejo Uruguay Celeste para entrenar con sus compañeros para la Copa del Mundo