Mundial 2026: tras la lista de 26 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, no hay futbolistas de Nacional ni de Peñarol; mirá la última vez que fueron jugadores de los grandes a una Copa del Mundo

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya tiene la lista de 26 para lo que será el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México y que comienza el próximo 11 de junio.

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A su vez, en esta convocatoria de Marcelo Bielsa, hay más jugadores formados en Peñarol que en Nacional, y también más que jugaron en los carboneros que en los tricolores.

Los 11 jugadores de la selección uruguaya que forman parte de su primera Copa del Mundo en este Mundial 2026

Mundial 2026: de la lista de 26 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, seis se formaron en Peñarol y tres en Nacional, y ocho jugaron en los carboneros y seis en los tricolores

No obstante, el técnico en esta oportunidad citó a todos futbolistas que militan en el exterior y entre los 26, no hay ninguno que juegue actualmente en los equipos grandes del fútbol uruguayo.

La última vez que fueron jugadores de Nacional y Peñarol a un Mundial

Históricamente los futbolistas tanto de Nacional como de Peñarol, formaron parte de las listas que defendieron a Uruguay en los distintos Mundiales.

Sin embargo, en esta ocasión, no hay ninguno que en la actualidad forme parte de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Nacional tuvo tres representantes en el Mundial Qatar 2022, que en ese entonces, defendían sus colores, mientras que no hubo ninguno de Peñarol.

20221030fgi0667-1-jpg..webp Luis Suárez en Nacional Foto: Federico Gutiérrez.

Ellos fueron Sergio Rochet, Luis Suárez y José Luis Rodríguez.

Por su parte, para encontrar a los últimos jugadores que militaban en Peñarol cuando fueron citados a una Copa del Mundo, hay que remontarse al Mundial de Rusia 2018.

En aquella oportunidad en la que Uruguay terminó en el quinto puesto, el Maestro Óscar Tabárez, citó a dos jugadores que militaban entonces en los carboneros.

_LCM5259.webp Cebolla Rodríguez en Peñarol Leonardo Carreño

Ellos fueron Guillermo Varela y Cristian "Cebolla" Rodríguez, mientras que en esa ocasión, Nacional no tuvo a ninguno.