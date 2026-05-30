Salió campeón con Racing de un torneo juvenil en Alemania y un año después ganó la tercera división de Austria: la increíble historia de Mauro Marichal

Los recorridos de los futbolistas juveniles son, en general, bastante lineales . Comienzan a escalar categorías en sus clubes hasta que en un momento son llamados a Primera , o pasan por uno o más clubes para seguir su proceso y buscar ser profesionales. Este no fue el caso de Mauro Marichal , un zaguero de 18 años formado en Racing que esta semana se coronó campeón de la tercera división de Austria.

Marichal se encuentra cedido por la Escuelita de Sayago en el FC Wacker Innsbruck, un club fundado en 1913 que en 2022 bajó a la quinta categoría del fútbol austríaco por problemas económicos y que en la temporada que viene jugará la 2.Liga, segunda división de ese país, tras asociarse al grupo Red&Gold encabezado por el Bayern Munich. Está acompañado por su compatriota Anderson Rodríguez , otro juvenil de la Escuelita que fue vendido al Grasshopper suizo y cedido al club austríaco esta temporada.

En una entrevista con Referí desde Austria, Mauro confesó que el año pasado pensaba que en 2026 iba a empezar a entrenar con el primer equipo de Racing y seguiría "jugando en la Tercera o la Cuarta", pero un torneo juvenil que el Cervecero ganó en Alemania cambió su vida.

El zaguero de 1,94 metros de altura fue parte del equipo sub 19 del Cervecero que en 2025 se consagró campeón del Red&Gold Global Trophy , un torneo juvenil que reunió a varias academias del consorcio internacional del Bayern, entre ellas un equipo del propio club alemán. Según Marichal, ese torneo fue "muy importante" para su llegada a Austria.

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El torneo juvenil en Alemania que llevó a Mauro Marichal de Racing a Austria

G4iiYSEXUAAUpgV La celebración del plantel de Racing que salió campeón en Alemania en 2025 Foto: Racing

Marichal recuerda el torneo disputado en Alemania en Racing como si fuera ayer, a pesar de que ya pasó un año exacto de su realización. Descansando antes de un nuevo partido con el Wacker, el zaguero contó por llamada que la "línea de cinco" del fondo del Cervecero en esa copa estuvo "intratable".

El primer partido fue determinante: empataron 0-0 contra el Queens Park Rangers de Inglaterra, en un partido en el que Marichal destacó que todo el equipo, incluyendo a Anderson Rodríguez como delantero, fue un "bloque compacto" para marcar ante un rival "muy rápido".

Una semana después de finalizado el campeonato lo llamaron para comunicarles el interés del Wacker. Los juveniles uruguayos habían visitado las instalaciones de ese club, que cuenta con un estadio moderno para 16.000 personas, durante el torneo en Alemania, por lo que el llamado sorprendió al zaguero.

En esa comunicación le marcaron que su rendimiento en el partido ante Queens Park fue el que despertó el interés de los austríacos. Por esto para Marichal fue "muy importante esa competición", que Racing ganó tras vencer al Grasshopper en una maratónica tanda de 28 penales.

De Playa Pascual a Innsbruck, siguiendo de lejos al Racing campeón

En noviembre de 2025, luego de que finalizara la competencia de las juveniles uruguayas, Marichal fue a realizar una prueba a Austria. Gustó, y a principios de 2026 se oficializó su cesión al Wacker.

El defensor de 18 años reconoció que al principio fue difícil dejar Playa Pascual, localidad de San José en la que vivía junto a su familia. "En un radio de un kilómetro y medio vive toda mi familia, tenía a todo el entorno cerca", explicó, y admitió que "se extraña pila" durante los primeros meses afuera.

Sin embargo, Marichal destacó que fue "una ayuda muy grande" que Anderson Rodríguez también llegara al club para tener a otro uruguayo cerca. Los juveniles formados en la Escuelita viven juntos, entrenan juntos, y tratan de llevar una vida tranquila: "En la mañana vamos a comprar algo, almorzamos, después una siestita y a entrenar, y después de entrenar volvemos, unos mates, nos preparamos una cena y a dormir".

G-eV6QwXIAAfTj_ Anderson Rodríguez y Mauro Marichal en el Wacker Innsbruck Foto: Racing

En esa convivencia los uruguayos siguieron la campaña de su Racing que terminó campeón del Torneo Apertura. "Lo seguíamos siempre que podíamos, y en un momento le arranque a decir a Ander 'mirá que salen campeones'. Cuando vimos lo del festejo en el ómnibus no lo podíamos creer", relató.

Además, el uruguayo valoró que cuentan con un compañero argentino, Mateo Franzotti, que fue clave para ayudarlos a adaptarse a la ciudad. "Él ya estaba hace un año y nos ayudó pila con el tema de la comunicación", explicó Marichal, que aún no aprendió alemán.

Aún con la alegría del campeonato, que el equipo festejó de forma mesurada porque aún le quedan cuatro partidos a su temporada, el defensor uruguayo afirmó que su primer semestre en Europa fue "de adaptación", con seis partidos jugados en seis meses. "Fue como pagar derecho de piso, y me enfoqué en terminar de formarme bien", agregó.

Este sábado Marichal disputó los últimos 20 minutos del partido ante el VfB Hohenems, que el ya campeón Wacker ganó por 4-1. Anderson Rodríguez fue titular y convirtió uno de los goles. Tras el final de la temporada el zaguero sabrá si sigue en Austria o vuelve a Racing.