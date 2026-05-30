"Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza", dijo Orsi sobre la rebaja de US$ 25.000 de su camioneta

El presidente de la República, Yamandú Orsi , fue consultado sobre la rebaja de US$ 25.000 de su camioneta Hyundai Santa Fe cero kilómetro y afirmó que cuando ve descuentos se tira "de cabeza" .

A días de asumir como presidente, Orsi compró el vehículo por US$ 54.000 , pese a que el valor de mercado del vehículo rondaba los US$ 79.000 . El vehículo fue adquirido a través de Oliva Automotores , concesionaria oficial de Hyundai.

Días después de la compra, el 1° de marzo de 2020, el presidente recorrió varios kilómetros entre el Palacio Legislativo y la Plaza Independencia a bordo de un Hyundai eléctrico de la línea Ioniq como parte de la ceremonia de asunción .

El descuento de US$ 25 mil para la camioneta de Orsi abrió un flanco al gobierno, que entiende que no hay nada fuera de regla

El presidente afirmó este sábado que no se equivocó en la compra de la camioneta y que en todo caso es algo que "dictaminarán los organismos de contralor". En las últimas horas, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió tres denuncias contra Orsi tras la polémica desatada por la compra.

El directorio de la Jutep está integrado por dos frenteamplistas la presidenta Ana María Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, mientras que el director por la oposición es el nacionalista Luis Calabria. Este último informó a El Observador que el asunto "está ingresado" y, a pedido del oficialismo, se mantiene como "a despacho", lo que indica que está ingresado para ser "tratado próximamente".

"Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza", dijo Orsi este sábado en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12. Presidencia informó además que el pago se realizó mediante la entrega de un Hyundai modelo 2020 propiedad de Orsi y una transferencia bancaria.

La información surgió luego de consultas realizadas en el programa radial Así Nos Va, conducido por Patricia Madrid, a partir de la última declaración jurada presentada por Orsi ante Jutep.

El artículo 9 de la Ley 19.823, correspondiente al Código de Ética de la Función Pública, prohíbe a funcionarios públicos solicitar o recibir "obsequios, gratificaciones, recompensas o ventajas" vinculadas al ejercicio de la función pública. Si bien Orsi todavía no había asumido como presidente al momento de la compra, otra norma nacional regula el mismo tema e incluye a los funcionarios electos.

La Convención interamericana contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificado por el parlamento uruguayo en 1998, y por lo tanto con rango de ley, dice que los funcionarios públicos son los "funcionarios o empleados del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos".