"Hay cosas que no están prohibidas pero que no hay que hacerlas": extitular de la Jutep habló sobre el "error" de Orsi ante el descuento a su camioneta

El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ), Ricardo Gil Iribarne , explicó a El Observador su posición en torno a por qué entiende que el mandatario Yamandú Orsi cometió un “error” al aceptar un descuento de US$ 25 mil a su camioneta a pocos días de asumir el cargo.

“Estamos hablando de la Presidencia de la República y ahí hay un tema clave, que es el tema institucional. Creo que la Presidencia de la República hay que defenderla como institución. Yo acá no tengo elementos para adjudicar malas intenciones de nada ”, aclaró en un principio quien condujo la Jutep bajo el último gobierno de Tabaré Vázquez y fue asesor de la Secretaría contra el Lavado de Activos (Senaclaft) en los primeros meses de la administración de Orsi.

“Tenemos un conjunto de normas que tienen que ver con el tema de los regalos, los favores y las dádivas, y no encuentro que ninguna haya sido violada ”, recalcó Gil Iribarne. “En particular la ley 19.823, que es el Código de Ética Pública, aprobado en 2019 con votos de todos los partidos. Los dos artículos de esa ley hablan de que a cambio del beneficio el funcionario dio algo a cambio. Ninguna de esas cosas está demostrada y no tengo razón para sospechar ”, expuso.

La camioneta de Yamandú Orsi bajo la lupa: el presidente la compró con una rebaja de unos US$ 25 mil

No obstante, Gil Iribarne se preguntó: “Como no violó ninguna ley, ¿está todo bien? No. Este tipo de normativas están para evitar potenciales suspicacias y potenciales conflictos de interés. ¿Cuál es la lectura que puede hacer un ciudadano común? Si a un funcionario le hicieron un regalo de esa magnitud, puede generar alguna sospecha. En una época en que la confianza de los ciudadanos la veo muy debilitada, creo que hoy la mirada de los presidentes y los cargos altos tiene que ser de cómo muestro que se está actuando bien y que acá no hay cosas raras”.

“No es una violación de la ley, pero es un error que no debió haberse cometido. Hay cosas que no están prohibidas pero que no hay que hacerlas”, afirmó Gil Iribarne, y agregó que los funcionarios públicos tienen el deber de decirle “quedate tranquilo” al ciudadano que está “desconfiado” de los políticos.

En otro plano, el extitular de la Jutep cuestionó que en este caso “el Estado no detectó nada extraño” y que “en eso está omiso en dos planos: uno sobre detectar cosas y lo otro es la prevención”.

“Hoy pasa esto con el presidente, pasó antes con una ministra (Cecilia Cairo) que hizo cosas que estaban mal y no sabía, y acá nadie le dijo al presidente ‘esto no está prohibido pero no lo hagas’. El tema de los regalos está en la palestra por lo menos desde el siglo pasado. En Uruguay hay un decreto del año 2003 que habla de este tema. No puede ser que nadie piense estas cosas”, apuntó.

Gil Iribarne repasó que en otras partes del mundo los gobiernos directamente no reciben regalos del sector privado o que, en su defecto, los publican sin excepción. El expresidente de la Jutep señaló que las empresas siempre “tienen un interés” y que sus beneficios “no quieren decir que por eso haya corrupción”. “Tenemos que prevenir eso”.

El expresidente de la Jutep también apuntó que “reconocer un error a veces no es debilidad” e indicó que “tapar (el caso) a la larga termina siendo un error porque genera más desconfianza”.

Más allá de su creencia de que no hubo un acto de corrupción en el caso de la camioneta –divulgado por el programa Así nos Va de Radio Carve–, Gil Iribarne reconoció que la proximidad del descuento con la asunción de Orsi y su desfile con un vehículo de la misma marca podría ser investigado por la Jutep para deslindar responsabilidades.

También agregó que “estaría bueno que la Presidencia explique eso” y que “ojalá sea una explicación que nos deje tranquilos”.