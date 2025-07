Ricardo Gil Iribarne, asesor del gobierno, sobre lavado de activos: "Si hoy Uruguay fuera evaluado iría a una lista gris"

“ Creo que si hoy Uruguay fuera evaluado iría a una lista gris porque en la evaluación de 2019 quedamos al borde . Se evaluó normativa, nos fue muy bien. Se evaluó efectividad, nos fue mal; no muy mal, mal. Estábamos en el penúltimo lugar en los once indicadores que se miden. Si hubiéramos tenido dos en el último, íbamos a una lista gris”, dijo ante la comisión especial de seguimiento contra el lavado de activos de la Asamblea General según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

El expresidente de la Jutep aseguró que los estándares de GAFILAT tampoco son una receta mágica y señaló que en la cuarta ronda de evaluación (que a Uruguay le tocó en 2019) a todo el mundo le fue mal en efectividad.

Uno de los temas que sobrevoló toda la comparecencia fue la propuesta de eliminar la fiscalía especializada en lavado de activos incluida en la ley enviada por el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa, que surge de la fiscal general subrogante Mónica Ferrero, fue argumentada a partir de las pocas condenas por lavado que ha logrado esa fiscalía (cuatro en dos años).

Gil Iribarne aseguró que más allá de la fiscalía especializada, las condenas en Uruguay por lavado son “poquísimas” y que eso es de lo que hay que preocuparse. “Me parece que, en términos generales, el proyecto de ley a lo que apunta es a factores que mejoren los resultados”, dijo sobre un texto que incluye, entre otras cosas, la reducción del tope de uso de dinero en efectivo de unos US$ 150 mil a US$ 40 mil.

Para Gil Iribarne los resultados se miden en condenas, bienes decomisados y en organizaciones desarticuladas. Y en ese contexto señaló, además, que las condenas no solo son pocas sino que son por “chiquitaje”.

“No había ninguna estructura sofisticada. No había ningún banco implicado, ninguna casa de cambio implicada, ninguna zona franca implicada, ninguna inmobiliaria implicada. Era fulanito de los barrios marginales que lavó plata y es cierto, lavó plata. Le sacamos la moto y le sacamos la camioneta, pero la plata grande no está ahí. Están los distribuidores, los mayoristas, los dueños del negocio, los contadores como yo que asesoran”, cuestionó.

La advertencia por las billeteras electrónicas

En su extensa intervención, el prosecretario Díaz defendió la creación del Silcon como un ámbito de coordinación para compartir información que actualmente no se comparte. El exfiscal de Corte fue cuestionado por la falta de control que puede tener este organismo –al estar en la órbita de Presidencia y no estar obligado al control parlamentario– y respondió que se debe a que el sistema político no quiere crear nuevos ministerios.

“Lo digo con total franqueza, si nosotros vamos a seguir -cuando digo "nosotros", me refiero al sistema político y a la población en general- negándonos a crear ministerios -créanme que no estoy hablando de ninguno en particular- porque se supone que la población lo ve como una construcción burocrática, etcétera, entonces, la tentación que tienen los sucesivos gobiernos es: "Creo una agencia y la meto en Presidencia". Y ahí empezamos con el problema de que no hay control parlamentario, etcétera”, aseguró.

Díaz ha sido uno de los principales impulsores de la creación del Ministerio de Justicia que este gobierno se comprometió a crear pero que está en duda si ingresará en el Presupuesto porque varios partidos de la oposición –que lo tenían en su programa– ahora dudan de si es el momento oportuno.

Más allá de la defensa del nuevo sistema, Jorge Díaz realizó una advertencia acerca de las billeteras electrónicas y el rol que están jugando en el narcotráfico. “Hoy la materia del Bitcoin y de los sistemas de moneda electrónica han superado largamente al sistema financiero (en la participación en el lavado”, aseguró.

Para Díaz en los “lugares más insospechados del país, donde uno pensaría que ni siquiera hay un televisor, hay billeteras electrónicas porque hoy los pagos a los narcotraficantes se hacen a través de billeteras electrónicas”, sentenció.