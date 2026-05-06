"Convenía a Uruguay aceptar", dijo Orsi tras críticas por visita a portaaviones de EEUU

El presidente de la República, Yamandú Orsi , dijo que a Uruguay le "convenía" aceptar la invitación de Estados Unidos para visitar el portaaviones USS Nimitz y aseguró que como mandatario no puede hacer política exterior "representando a una fuerza política".

Orsi recibió críticas del propio Frente Amplio (FA), así como del PIT-CNT , por la visita que encabezó el sábado pasado al portaaviones que estaba fondeado frente a las costas uruguayas , aunque en aguas jurisdiccionales internacionales . El presidente viajó en una aeronave militar estadounidense que aterrizó y despegó del Aeropuerto Internacional de Carrasco y estuvo acompañado por una comitiva de autoridades de gobierno.

Consultado sobre las críticas recibidas, el presidente subrayó que eran el " precio de la libertad " y de la " responsabilidad de un jefe de Estado ".

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" Soy presidente de Uruguay y no hago política exterior representando a una fuerza política ", dijo en rueda de prensa luego de participar en un homenaje a Zelmar Michelini en el Paraninfo de la Universidad de la República.

Uno de los que discrepó con la visita del presidente al portaaviones fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dirigente histórico del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Castillo sostuvo en diversas entrevistas que no le gustó la visita del presidente y que él no hubiese ido.

Preguntado al respecto, Orsi respondió: "Que sean mis ministros no quiere decir que los amordace. La libertad antes que nada".

Y recordó que sus ministros también son "actores políticos", por lo que no le molestaban las críticas.

El presidente dijo que sí analizó si aceptar o no la invitación de Estados Unidos y que, tras ese análisis, concluyó que lo más conveniente para el país era asistir.

"Son reflexiones que hago con mi equipo y.... Dejemos que pase", se limitó a responder al ser consultado sobre qué argumentos pesaron para tomar la decisión.

Respecto a los argumentos que lo llevaron a asistir, el presidente destacó que estando en el portaaviones no encontró a "ningún militar uruguayo", aunque sí había de Colombia, México, Guyana y Ecuador. Y resaltó que el portaaviones estará "cinco días en Brasil".