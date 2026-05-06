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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 7 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una jornada inestable en todo el país, con precipitaciones, tormentas y ráfagas fuertes de viento que podrían alcanzar los 60 km/h

6 de mayo de 2026 21:00 hs
Inumet prevé una jornada inestable en todo el país

Inumet prevé una jornada inestable en todo el país

Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció para este jueves 7 de mayo una jornada marcada por lluvias y tormentas en todo el territorio nacional, en un contexto de cielo cubierto y vientos intensos.

El organismo prevé además ráfagas fuertes asociadas a tormentas y temperaturas máximas que oscilarán entre los 21 °C y 23 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronosticó una mínima de 15 °C y una máxima de 21 °C.

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Durante la mañana se espera cielo cubierto con precipitaciones y tormentas. El viento soplará del norte al noroeste entre 20 y 50 km/h, con ráfagas fuertes asociadas a tormentas.

En la tarde y noche continuarán las lluvias y tormentas, con viento del sector norte rotando al suroeste entre 20 y 50 km/h.

Este

En el este del país también se prevé una jornada inestable, con temperaturas entre 14 °C y 21 °C.

Según Inumet, habrá cielo cubierto, precipitaciones y tormentas tanto en la mañana como hacia la tarde y noche.

El viento irá del noreste al noroeste en la primera mitad del día y luego se mantendrá del norte, con intensidades de entre 20 y 50 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas.

Oeste

La región oeste tendrá temperaturas entre 14 °C y 22 °C.

El instituto prevé precipitaciones y tormentas durante toda la jornada, con viento del sector norte entre 20 y 50 km/h.

Hacia la tarde y noche el viento rotará al suroeste y las ráfagas podrán alcanzar los 60 km/h.

Norte

Para el norte del país se esperan temperaturas entre 13 °C y 23 °C.

Inumet pronosticó cielo cubierto con precipitaciones y tormentas durante todo el jueves.

El viento soplará del norte durante la mañana y rotará del noroeste al suroeste en la tarde y noche, con velocidades de entre 20 y 50 km/h y ráfagas de hasta 60 km/h.

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