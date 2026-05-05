Gobierno adelanta alerta roja para personas en situación de calle por el ciclón extratropical anunciado por Inumet: regirá desde el jueves

El gobierno resolvió adelantar el decreto de alerta roja para personas en situación de calle a raíz del ciclón extratropical anunciado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para las próximas horas.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, anunció en una conferencia de prensa que la medida regirá desde el jueves y hasta nuevo aviso . Esta declaración no implica ningún tipo de cambio a nivel educativo, como la suspensión de clases.

Es una alerta roja dirigida a proteger a las personas de "mayor vulnerabilidad", es decir, aquellas que están " en situación de calle ", especificó el secretario de Presidencia.

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La medida se aplicará de la misma manera que se hizo durante el año anterior: las autoridades procederán a la evacuación obligatoria de las personas que estén a la intemperie . El año pasado la medida rigió por unos tres meses.

El aviso de Inumet de una "situación de suma gravedad" obligó al gobierno a adelantar la medida, que iba a ser comunicada recién el jueves para que entrara a regir en los días siguientes.

Sánchez leyó algunos extractos del informe de Inumet que hablan de un "fenómeno adverso" que comenzará el miércoles 6 y se extenderá hasta el domingo 10 de este mes.

Las tormentas más fuertes para las regiones norte y centro se producirán entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, pero entre la madrugada del miércoles y la del jueves se espera el "ingreso de un frente frío desde el suroeste hacia el noreste asociado a un ciclón".

Por otra parte, entre la madrugada del viernes y hasta el domingo el "centro del ciclón se ubicará en la zona del Atlántico", dijo Sánchez. "Desde el viernes se espera un marcado descenso de temperaturas, con mínimas de entre 8°C y 10°C", agregó.

En el interior del país los centros de evacuación estarán en unidades militares, mientras que en Montevideo el polideportivo de la Escuela Nacional de Policía volverá a alojar a personas en situación de calle, así como el servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército Nacional, también en la capital.

Sánchez anunció un nuevo centro de evacuación entre La Paz y Las Piedras, para Canelones, y otro más para Montevideo que se ubicará en La Aguada, aunque no precisó dónde.

¿Qué pasa si una persona se resiste a ser evacuada? En ese caso, explicó Sánchez, se aplicará la Ley de Faltas y la persona deberá ser trasladada a una comisaría, para "luego dar cuenta al sistema judicial".

Esto, sin embargo, fue muy poco frecuente el año anterior, según indicó Sánchez, que dijo que de 150 traslados diarios que hizo se hicieron, solo un total de 5 personas opusieron resistencia.