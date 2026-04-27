Caso Wenance: Justicia libró alerta roja y contestó a Argentina que no hay doble incriminación por lo que pedirá la extradición

Entre las numerosas estafas millonarias que han ido cobrando notoriedad en el último año, quedó casi en el olvido la de Wenance Uruguay que dejó a más de 600 uruguayos damnificados por alrededor de US$ 20 millones.

Días atrás a solicitud de la fiscalía de Delitos Económicos de tercer turn, a cargo de Gilberto Rodríguez, la justicia uruguaya libró la orden de detención internacional (alerta roja de Interpol). El paso siguiente es pedir la extradición, para que el CEO de Wenance, Alejandro Musak, sea juzgado en Uruguay.

La fiscalía viene trabajando desde hace tiempo en ese recurso que tramitará a través de la Autoridad Central del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Esta semana como parte de un intercambio de información con la justicia argentina, llegó un exhorto en el que se consultaba sobre los hechos por los cuales se indaga a Musak en Uruguay para comprobar que no exista doble incrminación, que implica que se lo juzgue por los mismos hechos en ambos países.

Sin embaro, desde el equipo del fiscal Rodríguez, sus colegas Gabriela Gómez, Silvia y Agustín Majo, ya contestaron que no se trata de los mismos hechos ya que en Uruguay la estafa estuvo apalancada en otro lado, aunque el responsable es el mismo de los hechos delictivos cometidos en Argentina. En ese sentido, la fiscalía adelantó que seguirá adelante con el pedido de extradición.

La estafa en Uruguay

La fiscalía pedirá la extradición porque cree que con los elementos reunidos en la investigación tiene pruebas de que se cometió estafa y apropiación indebida al menos, al tiempo que investiga lavado de activos luego de que se invirtió el dinero mal habido en otras empresas.

La investigación confirmó que los inversores fueron captados para invertir en base a determinadas condiciones que no eran las reales, sino que se “maquillaban” datos como, por ejemplo, la real tasa de morosidad.

Los denunciantes señalaron que constataron que dos días antes de presentada la denuncia la empresa vació las cuentas en pesos y dólares del banco BBVA. "Esto no fue un hecho casual ni accidental, sino claramente deliberado", afirmaron los damnificados en el escrito que presentaron pidiendo la extradición.

Afirmaron que existió "una verdadera puesta en escena que se logró a través de circulación de información falsa sobre una tasa de mora “ficticia”, la realización de videos explicativos y la propagación de gráficos y PPTs con datos deliberadamente falsos.

Según indican, la base del negocio estaba en la tasa de morosidad informada por Wenance en comparación con la morosidad real, y ahí radica la estafa. La tasa de mora comunicada por Wenance para venderles el negocio era del 10% pero al solicitar el concurso señala que “actualmente el porcentaje de morosidad asciende al 27%, cuando según lo proyectado, debería ascender al 13%”, según surge del expediente en el que presentaron el concurso.

Los damnificados pidieron también la extradición de Romina Marisa, señalada por los asesores comerciales que declararon, como "canal de transmisión de decisiones sustanciales en materia económica y financiera de la empresa" con "poder de decisión y resolución en las mismas".

Asimismo solicitan que Gastón Clavel, encargado de evaluar la morosidad de los préstamos otorgados por WELP y analizar el comportamiento de esa cartera, sea imputado por su participación en la estafa.