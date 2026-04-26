Asesinato del repartidor de PedidosYa en Carrasco Norte: un adolescente de 16 años se entregó como autor del crimen

Un adolescente de 16 años se presentó en la Seccional 26 de Paso Carrasco y aseguró ser el homicida del repartidor de PedidosYa asesinado en Carrasco Norte , según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el menor se encuentra por estas horas a disposición de la Fiscalía .

El caso está siendo investigado por la Dirección General de Hechos Complejos del Ministerio del Interior.

Asesinaron a otro repartidor de PedidosYa en un intento de rapiña en Carrasco Norte: era cubano y tenía 31 años

Crimen del repartidor de PedidosYa: abogadas de la víctima piden imputar a la pareja del homicida

El homicidio del hombre cubano de 31 años ocurrió durante la noche del viernes en el barrio Carrasco Norte en el marco de un intento de rapiña.

Tras el desenlace fatal, un grupo de deliverys de la misma empresa llegaron a la escena del crimen a reclamar. Los trabajadores aseguraron que trabajan bajo condiciones "complejas" por la inseguridad.

El crimen se suma a los últimos hechos de violencia ocurridos con repartidores en los últimos días.

En la madrugada de este viernes, un joven de 22 años que trabajaba como repartidor en una pizzería y estaba con su novia en la zona del Prado fue asesinado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto.

El 13 de abril, en tanto, un hombre mató a otro repartidor de PedidosYa, en este caso, la víctima fue un venezolano de 62 años. El asesinato contra el repartidor Juan Carlos Mendoza fue luego de una discusión en el tránsito.

El crimen ocurrió sobre las 19:20 en la intersección de Colonia y Cuareim. El conductor del auto no tenía antecedentes penales, se bajó y atacó al repartidor con un arma blanca.