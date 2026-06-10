Adiós a la vieja televisión: gobierno anunciará el "apagón analógico" después del Mundial

El gobierno de Yamandú Orsi anunciará “inmediatamente” después del Mundial la concreción del “ apagón analógico ” con el que cesarán las transmisiones analógicas de televisión, según confirmó a El Observador el director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris .

Con más de 4 millones de televisores vendidos en los últimos 15 años y con un abaratamiento de los decodificadores para sintonizar con las señales digitales de los canales de aire, el Ministerio de Industria ( MIEM ) entiende que “prácticamente la totalidad” del mercado uruguayo accede en sus pantallas a los contenidos transmitidos bajo esta modalidad.

En caso de que aún haya quienes dependan de las emisiones analógicas (y que sigan captando la señal a través de las antenas de televisión), el gobierno pretende instrumentar un período de tiempo de transición entre el anuncio público y la entrada en vigencia del decreto del Poder Ejecutivo para que los clientes puedan adquirir a bajo costo el decodificador necesario.

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El artículo 18 del decreto 153/2012 estableció durante la administración de José Mujica que el 21 de noviembre de 2015 –cuando se conmemora el Día Mundial de la Televisión– se realizaría el “apagón analógico”.

Sin embargo, el gobierno de Tabaré Vázquez –con Carolina Cosse al frente del MIEM– resolvió en 2016 lanzar una consulta pública para conocer la opinión del público sobre el despliegue de la televisión digital abierta. El proceso conllevaría un informe y sus conclusiones para avanzar hacia el apagón digital, pero el cese de estas transmisiones quedó desde entonces en el freezer.

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Ya en 2013 la administración de Mujica había dado un plazo de dos años a los canales 4, 5, 10 y 12 para que comenzaran a emitir bajo la norma ISDB-T, que ofrece una calidad de imagen superior (HD) a la que provee la televisión analógica tradicional.

El encendido digital comenzó en agosto de 2012, cuando la entonces Televisión Nacional del Uruguay –ahora llamada Canal 5– inauguró la transmisión piloto de TVD abierta para Montevideo.

El proceso implicaba además dos nuevos adjudicatarios en las señales digitales: VTV y Giro –de las cooperativas La Diaria y Demos–. Ambos proyectos quedaron por el camino bajo la premisa de que las condiciones de la adjudicación “se vieron sustancialmente alteradas” ante una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo –a partir de un recurso de Grupo Clarín– que anuló el citado decreto del 2012.

La nueva norma redactada por el gobierno de Vázquez para reorganizar las frecuencias ya omitió una nueva fecha para el apagón analógico.