Yamandú Orsi volvió a caer en el ranking regional de presidentes: qué posición ocupa en junio de 2026

El presidente Yamandú Orsi volvió a retroceder en el ranking de imagen positiva de mandatarios de América Latina elaborado por CB Consultora .

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Según el informe correspondiente a junio, el mandatario uruguayo registró una imagen positiva de 39,4% , por debajo del 40,3% que había obtenido en mayo , y descendió del puesto 11 al puesto 12 entre 18 presidentes evaluados.

Se trata del segundo descenso consecutivo para Orsi en la clasificación regional. Además, fue superado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa , quien se ubicó en el puesto 11.

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De esta manera, el presidente uruguayo quedó apenas por encima del bloque integrado por Javier Milei (Argentina), Gustavo Petro (Colombia), José Raúl Mulino (Panamá), Bernardo Arévalo (Guatemala), Delcy Rodríguez (Venezuela) y José María Balcázar (Perú), quienes conforman el grupo de mandatarios con menor imagen positiva de la región.

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Los presidentes mejor y peor valorados

El ranking de junio volvió a ser encabezado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien alcanzó una aprobación de 69,1%, mejorando el 67,5% que había registrado en mayo.

En segundo lugar quedó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 65,5% de imagen positiva, mientras que el podio lo completó la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con 56,1%.

Dentro del grupo de los seis mandatarios mejor valorados también aparecen Luis Abinader (República Dominicana), Santiago Peña (Paraguay) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).

En el extremo opuesto del ranking, el presidente peruano José María Balcázar ocupó el último lugar con 18,2% de aprobación. Lo siguieron Delcy Rodríguez, en Venezuela, con 29,5%, y Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 33,1%.

Los movimientos del mes

La consultora también analizó las variaciones respecto de mayo. El mayor crecimiento de imagen positiva correspondió a Delcy Rodríguez, que aumentó 5,4 puntos porcentuales en comparación con la medición anterior.

En contrapartida, el boliviano Rodrigo Paz registró la caída más pronunciada del ranking, con una baja de 9,2 puntos porcentuales respecto al mes pasado.

Pese al descenso, Paz se mantuvo en la mitad superior de la tabla y ocupó el séptimo lugar regional.

Cómo se realizó el relevamiento

El estudio fue realizado entre el 2 y el 7 de junio en 18 países de América Latina.

La consultora relevó 40.517 casos en toda la región mediante encuestas online. En Uruguay fueron consultadas 2.035 personas mayores de 18 años y el margen de error informado fue de ±2,2%, con un nivel de confianza del 95%.

La muestra fue estratificada por género, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica.