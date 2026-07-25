Los números detrás de la inversión récord en el sector agropecuario

El sector agropecuario en Uruguay alcanzó en 2025 el mayor nivel de inversión promovida desde que existen registros , con US$ 241 millones, reveló un informe elaborado por el equipo de Finanzas Corporativas de CPA FERRERE , con datos de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP).

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Según se destacó, esa lectura permite señalar que se consolida una tendencia positiva en el marco del régimen de promoción de inversiones.

Desde CPA FERRERE se señaló, también, que el año estuvo marcado por el megaproyecto de HIF Uruguay, de US$ 5.385 millones, que llevó la inversión promovida a un récord histórico, con un total de US$ 6.879 millones.

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Sin embargo, sin considerar esa iniciativa, habría caído 23% respecto a 2024, hasta US$ 1.493 millones, se precisó en el informe remitido a El Observador al cierre de esta semana.

Informe de Finanzas Corporativas de CPA FERRERE

El informe del equipo de Finanzas Corporativas de CPA FERRERE muestra que durante 2025 se recomendaron 1.207 proyectos de inversión.

Si bien esa cifra representa una caída de 20% respecto a 2024, constituye el segundo mayor registro desde 2009, únicamente por detrás de los 1.517 proyectos aprobados el año anterior.

Sin considerar el proyecto de HIF, el monto promedio por iniciativa descendió de US$ 1,28 millones en 2024 a US$ 1,24 millones en 2025.

A su vez, 77% de los proyectos promovidos no superó el millón de dólares y la mediana se ubicó en US$ 341.519, lo que refleja un predominio de inversiones de menor porte.

Del total de proyectos recomendados, el 89% correspondió a nuevas inversiones y el 11% restante a ampliaciones, se añadió.

Destaque del sector agropecuario

Uno de los principales resultados del año fue el desempeño del sector agropecuario. La inversión promovida alcanzó los US$ 241 millones, el mayor registro de toda la serie histórica y un 21% superior al anterior máximo, registrado en 2012. Además, el agro incrementó su representación en la cantidad de proyectos promovidos, alcanzando un 27%.

Sin considerar al proyecto de HIF, también el sector agropecuario incrementó su representación en montos promovidos (16%).

De esta manera, el sector agropecuario se consolida como uno de los más dinámicos dentro del régimen general de promoción de inversiones.

En cantidad de proyectos, Comercio y Servicios continuó liderando la actividad, concentrando el 60% de las iniciativas promovidas durante el año. Sin embargo, al analizar los montos de inversión, la Industria explicó el 86% del total debido al impacto del proyecto de HIF.

El informe concluye que, más allá del efecto estadístico generado por un proyecto de magnitud excepcional como HIF, 2025 mostró un elevado nivel de actividad en materia de promoción de inversiones tanto en cantidad de proyectos como en montos promovidos, con un creciente protagonismo del sector agropecuario.