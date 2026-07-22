UTE estima que temporal tuvo un costo de US$ 4 millones y que servicios que quedan afectados se restablecerán el fin de semana

UTE estimó que el temporal del fin de semana pasado , que tuvo consecuencias más graves en Salto , representó un costo de US$ 4 millones para la empresa pública , entre postes, cables de alta tensión y tendido eléctrico dañado , además de compensaciones al personal que tuvo que realizar tareas de forma extraordinaria.

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, señaló a El Observador que hubo un pico de 50 mil hogares afectados en 14 departamentos , aunque la mayor parte se concentraron en Salto , donde llegaron a ser 21 mil los hogares sin luz .

Por otra parte, los vientos de hasta 130 kilómetros por hora dejaron 400 postes "tirados en el suelo" . A eso se le suman líneas de cableado dañadas, transformadores ... "Todo lo que puede hacer el viento en esas condiciones", resumió Bentancor.

Más de 10 mil usuarios siguen sin luz tras el temporal que azotó el país; Salto continúa como el departamento más afectado

Más del 90% de los servicios de UTE afectados por el temporal fueron repuestos en el fin de semana

En todo el país UTE destinó 800 trabajadores para hacer frente a las consecuencias del temporal y en Salto en particular hubo un trabajo coordinado con distintos organismos públicos, como la intendencia, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), entre otros.

Allí hubo también una recorrida del presidente de la República, Yamandú Orsi, acompañado del intendente blanco Carlos Albisu. En este departmento una mujer que iba en moto a la madrugada murió al ser impactada por chapas que se habían volado.

"Dentro de toda la desgracia, tuviste un poquito de suerte donde solo tuvimos que lamentar una pérdida de una señora que iba en moto en Salto", dijo Bentancor, en línea con lo que había expresado Orsi, quien sostuvo que fue un "milagro" que el temporal no hubiese provocado más muertes.

Si bien los costos del temporal para UTE están cuantificados, Bentancor subrayó que hay "daños incalculables" en términos productivos y de la población más vulnerable afectada.

"Se perdieron cosechas de morrón, de frutilla, de tomate... Los daños son incalculables. En los hogars más humildes se arrasó con las casas", ejemplificó.

Bentancor recalcó que la atención tras el temporal fue posible porque "UTE es una empresa pública" y cuenta con una electrificación en el país que alcanza al 98% del territorio, aproximadamente. "Esto solo puede ser por el esfuerzo de los trabajdaores y porque UTE es una empresa pública", dijo.

Servicios a restablecer

Para la tarde de este miércoles UTE contabilizó 780 servicios afectados, de los cuales 650 se encuentran en Salto.

Ese número —aclaró Bentancor— irá bajando con el paso de las horas y la estimación es que, para el fin de semana, todos los servicios estén restablecidos.

"Calculamos que para el fin de semana, si la naturaleza no nos vuelve a jugar una mala pasada, o a más tardar el lunes vamos tener todo liquidado", señaló el vicepresidente de la empresa.

También aclaró que hay zonas del país donde el acceso es difícil, por la crecida de ríos y arroyos. "Hay lugares donde, de repente, tenemos 150 clientes, un pueblo entero, pero no podemos llegar porque todavía está corriendo agua. Están los pasos anegados", describió.