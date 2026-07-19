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Más de 10 mil usuarios siguen sin luz tras el temporal que azotó el país; Salto continúa como el departamento más afectado

UTE informó que ya logró restablecer el 80% de los servicios afectados por el temporal

19 de julio de 2026 17:12 hs
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Foto: UTE vía X

Más de 10 mil usuarios permanecen este domingo aún sin suministro eléctrico como consecuencia del temporal que afectó gran parte del territorio nacional, especialmente los departamentos del norte. Según los datos más recientes de UTE, a las 16:30 había 10.193 clientes afectados, equivalente al 0,59% del total de usuarios de la empresa.

La situación más compleja continúa registrándose en Salto, donde 4.690 clientes siguen sin servicio, lo que representa el 8,55% de los usuarios del departamento, el porcentaje más alto del país. Le siguen Durazno (2,86%), Treinta y Tres (2,49%), Lavalleja (2,40%) y Tacuarembó (1,87%), mientras que en el resto de los departamentos la afectación es menor al 1,2%.

En una actualización publicada este domingo a las 15:38 en la red social X, UTE informó que casi 10.000 servicios permanecían afectados, de los cuales 5.300 correspondían a Salto, y destacó que, gracias al trabajo de más de 500 funcionarios, se logró reducir en 80% la cantidad de clientes sin suministro desde el momento de mayor impacto del temporal.

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Un temporal con consecuencias en varios departamentos

De acuerdo con el informe preliminar difundido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), las tormentas fuertes y puntualmente severas que comenzaron durante la madrugada del sábado provocaron la muerte de una persona, una persona lesionada, cuatro evacuadas y múltiples daños materiales.

Las principales afectaciones estuvieron vinculadas a voladuras de techos, caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y obstrucción de calles y rutas. La Dirección Nacional de Bomberos realizó al menos 52 intervenciones relacionadas directamente con los fuertes vientos.

Salto, el departamento más afectado, registró la racha de viento más intensa: 129,5 kilómetros por hora, medida por Inumet a las 3:20 de la madrugada. También se registraron vientos de 111 km/h en Tacuarembó y 94 km/h en Treinta y Tres.

El pronóstico ya anticipaba lluvias intensas y tormentas severas

El episodio meteorológico ocurrió en un contexto que meteorólogos venían anticipando desde hacía varios días. Tanto Inumet como el meteorólogo Mario Bidegain habían advertido sobre un período de lluvias abundantes y tormentas asociado a los primeros efectos del fenómeno de "El Niño" en Uruguay.

Días antes, Bidegain había explicado a El Observador que el país ya comenzaba a sentir los "primeros coletazos" del fenómeno y que este se traduciría en una mayor intensidad de las precipitaciones y una mayor cantidad de días con lluvia durante los próximos meses.

En la misma línea, el martes 14 de julio Inumet emitió un aviso interno al Sinae y a la población por tormentas fuertes, puntualmente severas. El organismo alertó que un frente cálido primero y luego un frente semiestacionario afectarían principalmente el centro y norte del país, con posibilidad de rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

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