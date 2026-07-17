BTG Pactual: las apuestas del banco brasileño para afianzarse en el mercado uruguayo

A menos de una semana del comienzo de las operaciones, BTG Pactual mencionó los segmentos a los que quiere apuntar para posicionarse en el mercado uruguayo . La estrategia es afianzarse en áreas en las que HSBC no colocaba todo su potencial .

Días atrás, el banco brasileño anunció que había concretado la compra de HSBC y comunicó el i nicio de sus operaciones en Uruguay . La transacción incluye la adquisición del 100% del capital social de HSBC en Uruguay e instrumentos adicionales de capital , según informó la compañía a través de un comunicado.

Este jueves, el CEO de BTG Pactual, el brasileño Roberto Sallouti y el CEO del banco en Uruguay, Constantino Gotsis , comentaron algunas de las iniciativas que la institución planea desarrollar en el mercado financiero local.

BTG Pactual adquirió la operación de HSBC Uruguay y conserva a su CEO: Constantino Gotsis liderará la filial local del banco brasileño

Sallouti destacó la estabilidad y las posibilidades que ofrece Uruguay para establecer un booking center. “ Hubo una combinación perfecta para efectuar la transacción . Tanto que se hizo muy rápido”, expresó.

Gotsis mencionó que HSBC tenía una estrategia orientada a empresas de determinado tamaño, mientras que BTG Pactual cuenta con opciones para acercarse a cualquier tipo de cliente.

Uno segmento al que quiere apuntar el banco brasileño es el de las pequeñas y medianas empresas (pymes). “Ese segmento está dentro del target de BTG”, expuso.

Otro producto que ofrecerá la institución es el de gestión patrimonial. “Es algo que no estaba desarrollado en HSBC. Prontamente se va a desarrollar una oferta de valor para clientes con determinados patrimonios”, dijo. El CEO de Uruguay profundizó algo más sobre la intención de avanzar en asesoramiento patrimonial. “Hoy no se da prácticamente en ningún banco. Probablemente lo hagan otro tipo de organizaciones, no bancarias y BTG quiere competir en ese tipo de servicios”, expresó.

El banco también pretende avanzar en el área de real state. “Vamos a participar en forma más agresiva”, afirmó Gotsis. Además quiere profundizar en la oferta de leasing (arrendamiento financiero). Sobre este punto explicó que era un producto que ya estaba pronto en el banco, pero se esperó para convertirlo en un producto de BTG Pactual.

Como concepto general, Sallouti señaló que la institución busca diferenciarse en la atención de los clientes. “La agilidad y la capacidad de dedicar tiempo a comprender la necesidad que tienen. Y todo eso va apalancado con tecnología, con inteligencia artificial”, sostuvo.

El banco brasileño comunicó la compra del 100% del capital social de HSBC en Uruguay por US$ 211 millones.

Días atrás, cuando anunció la concreción de la operación, Sallouti dijo que “Uruguay es un mercado relevante en la región y la conclusión de esta transacción representa un paso importante en la estrategia de crecimiento internacional de BTG Pactual. Llegamos a Uruguay para quedarnos y para crecer; vemos un enorme potencial en el país y su gente”, dijo en un comunicado.

La llegada de BTG Pactual al país también refuerza la estrategia del banco de ampliar su presencia en América Latina. Actualmente, la institución cuenta con operaciones en diversos mercados de la región, incluyendo Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina.

Además, tiene presencia en Europa y Estados Unidos. En enero, el banco concluyó la adquisición de M.Y. Safra Bank en EE. UU., pasando a operar con licencia bancaria en el país.