Televisores, tecnología y autos: crecieron importaciones de bienes de consumo en el primer semestre del año

En la primera parte del año se verificó un aumento de las importaciones de bienes de consumo . Los rubros que tuvieron mejor desempeño fueron los automóviles, televisores y los artículos de tecnología .

Entre enero y junio de este año hubo cuatro segmentos de bienes de consumo que tuvieron un comportamiento más dinámico que en el mismo período del año pasado.

Uno fue el rubro de automóviles con importaciones por US$ 433 millones y crecimiento interanual de 31% , según información del Instituto Uruguay XXI.

En segundo lugar se ubicaron los teléfonos celulares con compras por US$ 187 millones y suba de 20% . La mayor cantidad provino de Estados Unidos y China.

Otro grupo destacado fue el de aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión, grabación o reproducción de sonido o imagen. En este caso, las importaciones llegaron a US$ 53,8 millones e incremento interanual de 56%.

En el semestre llegaron más de 600 mil televisores, básicamente de China, México, Hong Kong y Estados Unidos.

El cuarto segmento que tuvo un fuerte crecimiento de importaciones fue el de computadores portátiles, de peso inferior a los 3,5 kilos. En el primer semestre llegaron más de 112 unidades por US$ 19,1 millones y un aumento interanual de 247%. Los orígenes principales fueron China, Portugal, Estados Unidos y Hong Kong. En el mismo período de 2025, las compras externas habían sido por US$ 5,5 millones.

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Las importaciones de esos cuatros grupos de bienes de consumo llegaron a US$ 629 millones en el semestre, con un incremento de 31,7% respecto al mismo período de 2025

Consumo y confianza de consumidores

El año pasado se verificó un aumento del consumo de hogares de 2,1%, según el informe de Cuentas Nacionales elaborado por el Banco Central (BCU). El documento resaltó la incidencia positiva del gasto en bienes de consumo importados durante el año, básicamente en prendas de vestir, productos farmacéuticos, vehículos y otros bienes de consumo semiduraderos y en turismo en el exterior.

El último dato relevado correspondió al primer trimestre de este año y allí se verificó un crecimiento del consumo de hogares de 1,9%. En este caso, el BCU destacó el gasto en vehículos y otros bienes durables y de productos de consumo bajo la modalidad de la franquicia de compras web en el exterior.

Sin embargo, otras mediciones no dan el mismo resultado. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) -elaborado por Equipos Consultores y la UCU Business School- tuvo en abril un retroceso de 2,7 puntos respecto a la medición de febrero e ingresó en una zona de moderado pesimismo. No estaba en ese nivel desde junio de 2023.

El informe señaló que el retroceso del indicador se explicó en una baja generalizada de los tres subíndices que lo conforman. El comportamiento que más resaltó fue la caída en la predisposición a la compra de bienes durables, con una baja de 4 puntos respecto a la medición anterior.

Además empeoró la valoración que efectúan los consumidores de la situación económica personal con disminución de 1,3 puntos y la perspectiva sobre la marcha de la economía que bajó 2,7 puntos.

En el caso de la comparación interanual, la predisposición para la compra de bienes durables tuvo un retroceso de 3,7 puntos.