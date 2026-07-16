El futuro de la Estación Central: sector del FA propone reactivación de trenes hasta Florida y Minas, traslado de la terminal de Río Branco, un museo y edificios

Con un equipo encabezado por el arquitecto y excandidato a intendente de Montevideo Salvador Schelotto, la Vertiente Artiguista (Frente Amplio) presentó este miércoles una propuesta para el futuro de la Estación Central , el histórico edificio de La Aguada que, luego de décadas, volvió a manos del Estado en marzo.

Se trata de la primera iniciativa para este predio presentada públicamente a nivel político. Hasta el momento, tanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) -propietario del predio- como la Intendencia de Montevideo, se han mantenido cautos sobre los pronósticos para este enorme terreno, que no solo incluye la terminal Genral Artigas, sino también la playa de maniobras y los galpones.

Schelotto informó que este jueves acercará la iniciativa al intendente de Montevideo, Mario Bergara. Más adelante harán lo mismo con autoridades del Ministerio de Transporte (MTOP) y el Municipio B.

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Una de las premisas que planteó es "aprender de los errores" , en referencia al fallido "Plan Fénix" que terminó en más de 20 años de juicios cruzados: "Desaconsejamos la idea de una concesión global de los bienes. Ya aprendimos las consecuencias negativas que significan entregar esto a un actor privado". En su lugar, propuso la creación de un fideicomiso de administración, manteniendo la propiedad pública del edificio, más allá de las inversiones privadas.

Sobre este punto también opinó uno de los asistentes del evento que pidió la palabra: el exministro de Transporte y Obras Públicas frenteamplista Victor Rossi (2005-2010 y 2015-2020), que también tuvo tiempo para atribuir la "ruina" del edificio al primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) y al de Jorge Batlle (2000 -2005) y deslizó una crítica al actual gobierno de Yamandú Orsi: "Demasiado tiempo perdimos, tanto nos costó y tan difícil fue desatar ese enorme nudo. Entonces, es necesario destacarlo, porque ellos no tienen piedad, y menos con nuestro gobierno actual, que a veces da demasiados cachones, pero nosotros no podemos omitir lo que es la realidad de la historia".

Foto: Inés Guimaraens

El plan para construir un "gran proyecto urbano" se sostiene sobre dos ejes: la puesta en valor del predio y sus edificios históricos y la reactivación de los trenes de pasajeros.

El último tres de pasajeros llegó a la estación el 28 de febrero de 2003. Ahora, la Vertiente Artiguista propone la reinstalación del servicio, que tendría dos líneas, una hacia el norte y otra hacia el noreste. El tramo 1 llegaría, en una primera etapa hasta Progreso (Canelones) y en una segunda etapa hasta Florida, y el tramo 2 iría hasta Empalme Olmos (Canelones) en la primera etapa y hasta Minas (Lavalleja) en la segunda.

La propuesta incluye desmantelar la actual terminal de pasajeros, ubicada a la altura de la calle Nicaragua, para habilitar la continuidad de las vías hasta la vieja estación.

Además, se impulsa que el predio se transforme en una "terminal intermodal", recibiendo las funciones de la terminal Río Branco, actualmente ubicada a tres cuadras.

El arquitecto llamó a "mirar a Argentina, donde recientemente se difundió un proyecto en la ciudad de La Plata de una terminal intermodal de pasajeros (de trenes) y de buses sobre la base de la antigua estación de tren". "Estas cosas están en la agenda contemporánea y son cada vez más viables", aseguró.

En cuanto a la recuperación del predio, Schelotto consideró que hay "algunos puntos gravemente afectados por el deterioro natural de las últimas dos décadas", que "deben ser recuperados como grandes activos patrimoniales, culturales y turísticos de la ciudad". De todas formas, aclaró que se debe "preservar la estructura morfológica de base a efectos de mantener la identidad".

Y no solo puertas adentro de la Estación Central: "El borde sobre la calle Paraguay no tiene que ser una muralla, sino que tiene que ser atravesable. Que los viejos galpones se puedan utilizar para vivienda o para otros usos abiertos a la calle. Que la calle Paraguay, con una mejora de sus veredas, de su iluminación, de su mobiliario urbano, se vuelva un paseo peatonal".

Nuevamente puso un ejemplo de Argentina: el Distrito Arcos, que es un shopping abierto en Palermo (Buenos Aires) sobre las construcciones ferroviarias del siglo XIX.

En este sentido, la idea incluye la construcción de edficios de apartamentos, comercios, emprendimientos gastronómicos, estructuras deportivas techadas y al aire libre, espacios de coworking, un "distrito cultural" y un centro de oficinas de servicios públicos. Además, se instalaría un museo "vinculado a la historia ferroviaria del lugar".

Las "cientos de viviendas nuevas" estarían ubicadas tanto dentro como fuera del predio -en las manzanas circundantes, plagadas de edificios abandonados- y tendrían origen social -del BPS y colaborativas del Mides- y privadas.

La Vertiente Artiguista no estimó cuál será el costo de la inversión, que se debería hacer por etapas, pero consideró indispensable el aporte privado. Además, se generarían ingresos por la venta de parcelas para la instalación de comercios y el arrandamiento y los cánones de los emprendimientos, que "retroalimentarían" el fideicomiso y permitirían la ejecución de obras.