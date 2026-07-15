Se acabó el "efecto Temu": compras web en el exterior en la menor cantidad mensual de los dos últimos años

En el segundo mes de aplicación de las modificaciones a la franquicia de encomiendas internacionales , las compras web en el exterior volvieron a caer . Las operaciones mensuales realizadas muestran que el “efecto Temu” perdió el dinamismo de los últimos dos años .

En junio se efectuaron 83.130 compras web en el exterior con una baja interanual de 50,5% , según informó este martes la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Fue la primera vez desde setiembre de 2024 que no se superaron las 100.000 operaciones mensuales .

A su vez, fue el segundo mes consecutivo de disminución que coincide con los cambios dispuestos para el régimen de encomiendas establecidos en el Presupuesto Nacional .

El texto planteó que a partir del 1º de mayo las compras realizadas en China a través de Temu pasaron a pagar IVA sobre el valor de la factura, con un tributo mínimo de US$ 20 por envío .

También se generó una variación con las que se realizan en Estados Unidos. La nueva disposición marca que para tres veces al año las adquisiciones por hasta US$ 200 cada una siguen exentas, tal como establece el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA) firmado entre Uruguay y Estados Unidos. Pero la compra que supere ese importe debe pagar el impuesto de 22%.

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En abril (mes previo al comienzo del nuevo esquema) se recibieron 252.574 encomiendas postales que fue la cifra récord desde el inicio de la franquicia hace más de una década. Si se comparan las cantidades de los dos meses (junio frente a abril), la caída fue de 67%.

El promedio diario de junio fue de 2.771 compras web. Los principales productos comprados fueron la vestimenta y manufacturas textiles; juguetes, juegos y artículos para recreo y muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración). También llegaron máquinas, aparatos y material eléctrico; sombreros, paraguas y bastones y relojes y sus partes.

La cifra del mes (83.130) fue la más baja desde junio de 2024. Ese mes se realizaron 60.492 operaciones. A partir de ese momento, Temu comenzó a ganar presencia en el hábito de los consumidores. Al mes siguiente, en julio, llegaron casi 24.000 encomiendas más y en diciembre superaron las 146.000.

La plataforma china siguió ganando espacio a través de una fuerte campaña publicitaria con distintas ofertas o promociones para adquirir productos a precios más convenientes.

Sin embargo, dos años después, las compras web en el exterior volvieron a los niveles previos al “efecto Temu”, desalentadas por los cambios a la franquicia vigentes desde mayo.

Cambios en la franquicia de compras web

El Presupuesto aprobado a fines del año pasado planteó que la mercadería que llegue bajo el régimen de encomiendas internacionales tendrá un tope anual de US$ 800 (en vez de los US$ 600 actuales) y podrá repartirse en tres operaciones al año.

De esa manera, las compras web en el exterior siguen sin pagar aranceles de importación, pero deben abonar IVA (22%). El peso máximo por operación continúa siendo de 20 kilos.

A su vez, el decreto reglamentario del nuevo régimen de encomiendas (del 19 de marzo pasado) indica que la compra web en el exterior y el pago deben ser realizados por la misma persona.

Por eso solicita al comprador que autorice a las administradoras de las tarjetas de crédito, débito u otros instrumentos de dinero electrónico a suministrar la información “necesaria y suficiente” a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para que corrobore el requisito anterior. Además le pide que se registre como usuario de la franquicia de encomiendas internacionales.