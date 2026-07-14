Del frío bajo cero al calor y las lluvias: Metsul prevé un cambio brusco de temperatura y anticipa su impacto en Uruguay

Tras varios días de heladas y temperaturas bajo cero , el sur de Brasil experimentará un cambio drástico de tiempo con la llegada de una masa de aire excepcionalmente cálida para esta época del año, un escenario que también tendrá efectos sobre Uruguay , según el último análisis de la agencia meteorológica brasileña Metsul .

El organismo prevé que el ingreso de aire cálido provoque un rápido aumento de las temperaturas y genere las condiciones para el desarrollo de lluvias y tormentas fuertes , en línea con el episodio de inestabilidad previsto por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) entre el jueves y el lunes.

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Actualmente, el sur de Brasil continúa bajo la influencia de la masa de aire frío que ingresó durante el fin de semana y que dejó una nueva madrugada con temperaturas bajo cero en varias localidades de Rio Grande do Sul .

Sin embargo, Metsul sostiene que ese escenario cambiará rápidamente a partir de mitad de semana, cuando una masa de aire cálido comience a avanzar desde el norte del continente.

Aunque los episodios cálidos durante el invierno no son inusuales, el organismo advierte que esta irrupción será excepcional por su intensidad, con temperaturas muy superiores a las habituales para mediados de julio tanto en superficie como en niveles altos de la atmósfera.

El calor favorecerá tormentas fuertes

Metsul advierte que el ingreso de aire cálido no solo provocará un aumento de las temperaturas, sino que también aportará la energía necesaria para el desarrollo de tormentas fuertes e incluso severas.

La combinación entre el aire caliente y el avance de un sistema frontal favorecerá la formación de lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y fuertes rachas de viento, especialmente entre el viernes y el fin de semana.

El organismo señala que, aunque la inestabilidad moderará el ascenso térmico en algunas zonas, especialmente en el sur de Rio Grande do Sul, el norte del estado continuará bajo condiciones muy cálidas para la época.

Qué puede pasar en Uruguay

El pronóstico de Metsul coincide con el aviso especial emitido por Inumet, que prevé cinco días consecutivos de lluvias y tormentas entre el jueves y el lunes.

Según el organismo uruguayo, un frente semiestacionario permanecerá oscilando entre el norte de Uruguay y el sur de Brasil durante el fin de semana, favoreciendo precipitaciones copiosas y tormentas fuertes, especialmente sobre el norte del país.

Ese escenario responde precisamente al choque entre la masa de aire cálido que avanzará desde el norte y el aire más frío que todavía permanecerá sobre la región, una combinación que incrementa la probabilidad de fenómenos meteorológicos intensos.