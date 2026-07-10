Lluvias, nubosidad y luego aire frío: el pronóstico de Metsul e Inumet para este fin de semana en Uruguay

Un nuevo período de inestabilidad comenzará este viernes en el sur de Brasil y se extenderá durante tres días , con lluvias que afectarán a Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná , según el último pronóstico de Metsul Meteorología . En Uruguay, el escenario será similar, con un fin de semana marcado por abundante nubosidad, precipitaciones aisladas y un posterior descenso de la temperatura desde el domingo .

De acuerdo con el informe del organismo brasileño, la inestabilidad se instalará este viernes sobre Rio Grande do Sul . Aunque habrá momentos de sol entre las nubes en algunas ciudades, se esperan lluvias y lloviznas que, con el correr de la jornada, tenderán a generalizarse sobre la mitad central y norte del estado .

El sábado persistirá el tiempo inestable, con lluvias o lloviznas en la mayor parte del territorio gaúcho, mientras que el domingo las precipitaciones comenzarán a concentrarse en la mitad oriental , ya que el ingreso de una masa de aire más seco y frío favorecerá una mejora gradual desde el oeste y el norte del estado.

En Santa Catarina , Metsul prevé lluvias durante el viernes y el sábado en todas las regiones, con acumulados que podrían ser superiores a los del resto del sur brasileño. El domingo comenzará una mejora, aunque todavía podrán registrarse chaparrones aislados , especialmente en el este.

En Paraná, las lluvias se concentrarán este viernes en el oeste y el sur del estado, mientras que el sábado la inestabilidad se extenderá a gran parte del territorio. Para el domingo volverán las condiciones más estables, aunque no se descartan precipitaciones puntuales.

Según los modelos analizados por Metsul, no se esperan acumulados de lluvia especialmente elevados en la mayor parte del sur de Brasil hasta el cierre del domingo. Los mayores registros se proyectan sobre el norte de Rio Grande do Sul y, principalmente, en Santa Catarina.

Cómo estará el tiempo en Uruguay

El pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) muestra un panorama similar para Uruguay durante el fin de semana.

Este viernes predominarán los cielos nubosos y cubiertos en todo el país, con nieblas y neblinas durante la mañana y precipitaciones escasas y aisladas desde la tarde, especialmente en el sur y el este. En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre 9 °C y 12 °C, con rachas de viento de hasta 50 km/h.

El sábado continuará la inestabilidad. Inumet prevé probables chaparrones costeros en el sur y el este durante la mañana, mientras que hacia la tarde persistirán las precipitaciones aisladas y, en el este, incluso existe baja probabilidad de tormentas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 13 °C en Montevideo, 17 °C en el este, 18 °C en el oeste y 20 °C en el norte.

El domingo comenzará una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Si bien durante la mañana todavía habrá abundante nubosidad y una baja probabilidad de precipitaciones, hacia la tarde se abrirán claros en buena parte del país. El ingreso de aire más frío provocará un descenso de las temperaturas, con mínimas de 2 °C en el oeste, 4 °C en el sur y el este, y 5 °C en el norte.

De esta forma, tanto Metsul como Inumet coinciden en que el episodio de inestabilidad será transitorio y dará paso, a comienzos de la próxima semana, a una nueva masa de aire seco y frío que favorecerá una mejora del tiempo y un nuevo descenso de la temperatura, aunque de menor intensidad que las irrupciones polares registradas en los últimos días.