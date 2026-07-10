Preocupación en Flamengo por la situación de Giorgian de Arrascaeta: "No sé cuánto tiempo necesitará para volver a la normalidad", dijo el DT Leonardo Jardim

El entrenador de Flamengo , Leonardo Jardim , mostró su preocupación por la situación del uruguayo Giorgian de Arrascaeta y aseguró que el club está en búsqueda de una "alternativa" para su puesto , porque no saben "cuánto tiempo necesitará" para volver a su nivel .

Tras una victoria por 2-0 ante el Lausanne Sport de Suiza en un amistoso disputado en Portugal , donde Flamengo está realizando la pretemporada, Jardim fue consultado sobre la actualidad de Giorgian, que se quedó en Río de Janeiro recuperándose de la fractura de clavícula y el desgarro que lo dejaron sin jugar en el Mundial 2026 con la selección uruguaya .

"Ahora necesitamos definir cuánto tiempo será necesario para que vuelva a su nivel . Sabemos que muchas veces no consigue jugar los 90 minutos y necesita ser administrado", explicó en principio el DT portugués, que remarcó que en la pasada temporada, antes de las lesiones, ya tenían que "gestionar" los minutos del uruguayo "para que llegara fresco a lo largo de la temporada".

"Ahora, con esta doble lesión, estuvo tres meses sin jugar y no quiero ser pesimista, pero no sé cuánto tiempo necesitará un jugador con estas características para volver a la normalidad", lamentó.

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Por esto, Jardim indicó que Flamengo saldrá en búsqueda de un jugador que pueda cubrir el rol de De Arrascaeta para el segundo semestre de 2026: "Creo que es importante contar con otro futbolista de calidad para que, junto con Arrascaeta, tengamos más soluciones. Incluso, muchas veces podrán jugar juntos".

Giorgian de Arrascaeta jugó su último partido el pasado 30 de mayo, cuando sufrió la fractura de clavícula en el encuentro ante Estudiantes de la Plata por la Copa Libertadores. A los pocos días viajó a Uruguay para continuar su recuperación en el Complejo Celeste, pensando en el Mundial 2026, pero allí sufrió un desgarro que lo dejó muy comprometido para el torneo.

El entrenador Marcelo Bielsa lo llevó a pesar de estas lesiones, con la mira en que el futbolista llegara al tercer partido contra España, pero el enganche tampoco estuvo disponible en el que fue el último partido de la celeste en la copa.