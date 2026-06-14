Mundial 2026: Marcelo Bielsa asumió la "responsabilidad" por los desgarros de Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araujo pero argumentó "consensos" con los jugadores y la sanidad

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa habló este domingo de la situación sanitaria de Ronald Araujo y Giorgian De Arrascaeta, quienes viajaron al Mundial 2026 desgarrados.

"Giménez tuvo un problema en un tobillo. Se integró a la preparación una semana más tarde porque la gente que monitoreó toda su recuperación es gente muy acostumbrada a trabajar con él y aparte de eso él confía mucho en ellos. Finalmente hace 15 días que está con nosotros y está curado" , afirmó.

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"De Arrascaeta en el momento que se incorporó a la preparación, estuvo acompañado desde el primer momento con la persona que lo ha ayudado tanto en la última parte de su carrera. Si bien tuvo una lesión muscular, eso siempre es responsabilidad de los que manejamos a un jugador que está en recuperación, por lo cual asumimos esa responsabilidad. Lo que sí es que cada sesión, cada carga que recibió se hizo fue consensuada con la persona que lo acompañaba que representaba al cuerpo médico de Flamengo, con el propio De Arrascaeta y nosotros. Se dan dos cosas, que un jugador se desgarre durante la recuperación y en la preparación, necesariamente debe interpretarse como un error. Respecto de si no tomamos todas las medidas para evitar eso, tomamos absolutamente todas las medidas", expresó.

"Araujo llegó con un problema muscular que no era serio, en los últimos seis meses no tuvo ninguna lesión muscular en Barcelona, él también tuvo un desgarro, hago la misma conclusión. Si un jugador se desgarra entrenando, hay algo que está mal. Araujo trabaja con un grupo de gente de mucha confianza y no es ninguna decisión que no fuera consensuada con esa gente y el propio Araujo. Nos sentimos responsables, pero no podríamos haber hecho algo diferente a lo que hicimos", concluyó.

Bielsa dejó clara la táctica que usará contra Arabia Saudita

A Bielsa también le preguntaron sobre su esquema táctico, y dio una pista del equipo que pondrá ante Arabia Saudita: "El equipo siempre se lo doy primero a los jugadores, de todas maneras tengo la sensación de que no necesitan de mi para saber cómo vamos a formar. La confección del equipo siempre responde a dos centrales, dos laterales, un volante de contención, un volante ofensivo, un volante intermedio que acompañe, dos extremos y un '9'".

Como ya confirmó Referí, el equipo de Uruguay para este lunes estará conformado por: "Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez".

Lo que deja a entrever su declaración es que finalmente Viñas jugará como una especie de volante ofensivo por detrás de Darwin Núñez, como entrenó en distintas ocasiones durante la preparación para el Mundial.

"La forma en que jugamos, no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión. Tratamos de atacar con mucha gente, más en el campo rival, recuperar rápido la pelota y tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos. Son intenciones y después hay que concretarlas. Mucho dependerá de lo que seamos capaces y de la oposición que enfrentemos", explicó Bielsa, que marcó que Arabia "tiene individualidades de peso".

"No creo que nosotros encontremos rivales fáciles o accesibles, en todo caso cualquier definición de ese tipo es una conclusión que se ve después de los partidos y las diferencias que se establezcan y nosotros aspiramos que nos posiciones por encima del rival", añadió.

El atraso del vuelo, su tercer Mundial, y las pausas de hidratación

Bielsa también se refirió al atraso en el vuelo de la selección para llegar a Miami, tres horas después de lo pactado por un error en el avión otorgado por la FIFA. "Lo del vuelo no nos genera ninguna complicación", expresó el entrenador, que también detalló que "haber preparado el Mundial en Montevideo está vinculado con la cantidad de compromisos que tuvieron los jugadores".

"Hay jugadores que pasaron de la temporada 24/25 al Mundial de Clubes, después la 25/26, algunos con algunas de las tres semanas asignadas, una absorbida por la competencia y nos parecía buena idea las dos semanas iniciales llevarlas a cabo en Montevideo y la última en Playa del Carmen. En Montevideo, los jugadores tuvieron obligaciones constantes, pero también vida familiar que yo pensé que era necesaria", declaró.

Al hablar sobre qué siente al llegar a su tercer Mundial, tras dirigir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010, Bielsa expresó que "participar de estos eventos donde lo mejor del fútbol se reúne, siempre es un placer". "Obviamente lo que sucedió en cada una de esas competencias impide las comparaciones. El fútbol del 2002 era uno, la de Sudáfrica otra y esta otra. Las diferencias son muy grandes y es difícil compararlo", agregó.

Consultado sobre las pausas de hidratación, el técnico contestó que "es una decisión tomada, los motivos son claros" y afirmó que "no es necesario" agregar "opiniones que son unánimes".