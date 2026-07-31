De qué murió Franco Baresi: el parte médico tras el fallecimiento de la leyenda del Milan

Franco Baresi , histórico defensor del AC Milan y campeón del mundo con Italia en 1982 , murió este viernes a los 66 años luego de atravesar una enfermedad pulmonar con la que había sido diagnosticado en 2025.

El cuadro médico que afectó al exfutbolista comenzó con la detección de un nódulo pulmonar durante controles de rutina. Tras ese hallazgo, Baresi fue sometido a una intervención quirúrgica "mínimamente invasiva" para extirpar la lesión. Posteriormente inició un tratamiento médico de seguimiento, pero su evolución se deterioró con el paso del tiempo.

El AC Milan había informado en agosto de 2025 que Baresi había sido operado luego de que los estudios médicos detectaran un nódulo pulmonar . El procedimiento fue considerado exitoso en ese momento, por lo que el exjugador inició su recuperación.

Sin embargo, según el historial clínico reconstruido por el diario Il Messaggero , la afección pulmonar derivó en un proceso de deterioro de su salud que lo mantuvo alejado de la actividad pública durante sus últimos meses.

El día que Óscar Tabárez dirigió al mito: Franco Baresi, el capitán eterno de Milan que murió este viernes a los 66 años

"Un nódulo pulmonar no es un diagnóstico, sino un término médico que describe una imagen observada en exámenes radiológicos. Puede tener un origen neoplásico o no neoplásico. Puede ser un tumor pulmonar, una metástasis o una lesión benigna", explicó Massimo Di Maio, presidente de la AIOM (Asociación Italiana de Oncología Médica), en declaraciones a Adnkronos Salute sobre las características de la patología informada en Baresi.

En la misma línea y respecto a los síntomas, el especialista agregó: "El paciente acude para una prueba que revela este nódulo, quizás porque tiene tos o porque, a veces, si el nódulo sangra, puede producir sangre en el esputo expectorado".

La última aparición pública de Baresi había sido en febrero, cuando participó junto a otras figuras del fútbol italiano en un acto relacionado con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AC Milan (@acmilan)

Luego de confirmarse su fallecimiento, el AC Milan publicó un mensaje institucional para despedir a quien fue uno de sus máximos símbolos. El club destacó el vínculo del exdefendor con la camiseta y recordó su papel como capitán durante una de las etapas más exitosas de la historia de la institución.

¿Quién fue Franco Baresi?

Franco Baresi nació el 8 de mayo de 1960 en Travagliato, provincia de Brescia, y desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en el AC Milan. Debutó en el club en 1978 y permaneció allí hasta su retiro en 1997, disputando 719 partidos oficiales.

Durante su etapa como futbolista se convirtió en uno de los principales referentes del equipo italiano. Como capitán del Milan ganó seis títulos de Serie A, tres Copas de Europa (actual Champions League), dos Copas Intercontinentales y otros trofeos internacionales.

El AC Milan retiró la camiseta número 6 en reconocimiento a su trayectoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AC Milan (@acmilan)

Con la selección italiana disputó tres Mundiales y fue parte del plantel campeón en España 1982. También fue protagonista en la Copa del Mundo de 1994, donde Italia perdió la final ante Brasil por penales, partido en el que Baresi había regresado tras recuperarse de una lesión.