Luis Mejía o Maxi Gómez: la decisión que tendrá que tomar Jorge Bava con el capitán de Nacional en el próximo partido ante Progreso

Además de definir el equipo de Nacional para enfrentar a Progreso el próximo domingo, el entrenador Jorge Bava deberá tomar la decisión de quién será el capitán tricolor en el partido por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Intermedio: el golero Luis Mejía o el delantero Maximiliano Gómez .

Sin Sebastián Coates, el líder natural del plantel que está desgarrado, el DT deberá resolver quién llevará la cinta el domingo a las 18:30 horas en el Gran Parque Central.

Luis Mejía, que es uno de los capitanes del plantel, volverá a ser titular en el arco de Nacional y por primera vez en este segundo semestre del año.

El panameño era el golero del equipo pero en este período de pases los albos contrataron al argentino Alexis Martín Arias, quien fue dirigido por Bava en Cerro Porteño, y que se quedó con el puesto.

"Estamos muy conforme con él, como con Luis": lo que dijo Jorge Bava sobre los goleros Martín Arias y Mejía y la competencia en el arco de Nacional

Mejía se sumó tarde a la pretemporada tras su participación en el Mundial 2026 con Panamá y cuando regresó a los albos el arco tenía nuevo dueño.

Martín Arias fue titular ante Danubio en su debut en Jardines donde “Manotas” tuvo que ir al banco de suplentes.

Luis Mejía en el banco de suplentes Foto: Enzo Santos / FocoUy

Pero en el siguiente partido ante Wanderers, el argentino fue expulsado por tocar la pelota con la mano afuera del área y Mejía tuvo que ingresar. El panameño tuvo una muy buena actuación a pesar de que los bohemios ganaron por 2-1 en la fecha que a mitad de su disputa sería suspendida por el paro de los futbolistas.

Luego, por los playoffs de octavos de la Copa Sudamericana, se jugaron los dos partidos ante Tigre en los que atajó el argentino.

Foto: Leonardo Carreño

Los tricolores volverán al Intermedio este domingo y Mejía será el titular debido a que Martín Arias está suspendido.

Luis Mejía o Maxi Gómez

Jorge Bava tendrá que tomar la decisión de quién será su capitán ante Progreso.

Mejía es uno de los capitanes de Nacional y ha llevado el brazalete cuando no está Coates o el año pasado cuando tampoco estaba Mauricio Pereyra.

Pero el pasado martes ante Tigre en Victoria el DT le dio la cinta a Maximiliano Gómez, quien se estrenó con el brazalete tricolor y lo hizo “de gran manera” según el entrenador.

Al contar por qué había optado por Maxi Gómez, Bava señaló: “Primero que nada porque no estaba Sebastián (Coates), que es el capitán natural de nosotros”

Maxi Gómez celebra el 1-0 para Nacional FOTO: AFP

“Hablé con Agustín (Rogel) que lo venía haciendo de muy buena manera a ese rol. También lo hablé con Maxi (Gómez). Es algo que venía pensando desde hace un tiempo en caso de que no estuviese Sebastián”, señaló.

Sobre el nuevo rol de Gómez, lo valoró positivamente. “Creo que lo hizo de gran manera, capitaneando y liderando a su manera. Somos todos líderes diferentes y quería involucrarlo desde otro rol, que fue la decisión que tomé”.

Maxi Gómez y el juez brasileño Flavio Souza Foto: AFP

“Hablé con Agustín, porque inclusive a Agustín lo designé yo en su momento porque es un jugador que salió de la casa, que recorrió el mundo, que volvió por amor a la camiseta, que lo veo entrenando todo los días al liderazgo que tiene”, señaló sobre Rogel.

“Creí oportuno, lo medité, lo hablé con Maxi primero, lo hablé con ellos, no tuve la oportunidad de hablarlo con Sebastián porque viajamos”, agregó. “Era algo que yo tenía en el tintero y quería involucrarlo en otro rol, no solo de su calidad, sus goles, o lo que asiste. Y creo que cumplió con creces”, destacó Bava sobre el delantero.

Luis Mejía y Agustín Rogel en Nacional vs Danubio Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Ahora el DT deberá resolver quién será su capitán. Si vuelve a ser Luis Mejía, a quien ya relegó al banco de suplentes con la llegada de Martín Arias, o si mantiene a Maxi Gómez con la cinta.

También hay una tercera opción: que Agustín Rogel recupere el brazalete y vuelva a tener un rol que también supo afrontar Lucas Rodríguez, que podría volver a ser titular.