Una joven de 21 años está detenida por atacar anciana y prender fuego su casa en Rocha: se le realiza pericia psiquiátrica

Hace dos meses una joven de 21 años atacó a una anciana en el balneario La Coronilla de Rocha y luego prendió fuego su casa. La víctima es la abuela de quien al momento del ataque era el novio de la agresora.

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Con respecto a la joven, el jueves fue detenida por las autoridades y este viernes se encuentra en el Instituto Técnico Forense de Montevideo, donde se le está haciendo una pericia psiquiátrica, según confirmaron fuentes policiales a El Observador.

El hecho se remonta a mayo, cuando los vecinos de la anciana vieron una humareda en la casa y fueron a rescatarla, informó en primera instancia el medio local INF Central.

La mujer mayor contó que fue agredida por la joven en cuestión, quien ya se encuentra detenida. La víctima hoy está fuera de peligro, pero en su momento debió ser atendida por médicos.