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Una joven de 21 años está detenida por atacar anciana y prender fuego su casa en Rocha: se le realiza pericia psiquiátrica

El hecho se remonta a mayo, cuando los vecinos de la anciana vieron una humareda en la casa y fueron a rescatarla

31 de julio de 2026 11:11 hs
Imagen ilustrativa

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Hace dos meses una joven de 21 años atacó a una anciana en el balneario La Coronilla de Rocha y luego prendió fuego su casa. La víctima es la abuela de quien al momento del ataque era el novio de la agresora.

Con respecto a la joven, el jueves fue detenida por las autoridades y este viernes se encuentra en el Instituto Técnico Forense de Montevideo, donde se le está haciendo una pericia psiquiátrica, según confirmaron fuentes policiales a El Observador.

El hecho se remonta a mayo, cuando los vecinos de la anciana vieron una humareda en la casa y fueron a rescatarla, informó en primera instancia el medio local INF Central.

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La mujer mayor contó que fue agredida por la joven en cuestión, quien ya se encuentra detenida. La víctima hoy está fuera de peligro, pero en su momento debió ser atendida por médicos.

Las autoridades realizaron allanamientos y encontraron posibles nexos entre el ataque y la joven. La Fiscalía investiga el caso mientras avanza la pericia psiquiátrica hacia la rochense.

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