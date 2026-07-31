Ataque a disparos a auto en La Tablada: joven de 21 años fue baleado mientras viajaba con bebé de cuatro meses

Un joven de 21 años que transitaba en su auto por el barrio La Tablada de Montevideo fue atacado a balazos mientras viajaba con una bebé de cuatro meses, que no resultó lesionada, confirmaron fuentes policiales.

El conductor resultó herido en una de sus piernas , fue trasladado al Hospital Saint Bois y ya se le dio el alta, confirmó El Observador.

La zona, ubicada en el noroeste de Montevideo, ha sido testigo de numerosos tiroteos en los últimos días , informó Telenoche (Canal 4) en primera instancia.

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Cerca de allí, en la noche del martes, fue capturado un adolescente de 14 años con un rifle de asalto AR-15, dos cargadores y 14 cartuchos . La Fiscalía de Adolescentes de 3° Turno dispuso que el menor recibiera asistencia médica, fuera trasladado al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y posteriormente conducido a declarar ante la sede fiscal.

El AR-15 funciona en modo semiautomático, es decir, realiza un disparo por cada presión sobre el gatillo. Tiene un alcance efectivo de entre 400 y 600 metros y suele utilizar cargadores desmontables con capacidad para 20 o 30 cartuchos, aunque existen versiones de mayor capacidad.

El arma pesa alrededor de tres kilogramos sin munición, una característica que, junto con el uso de aleaciones de aluminio y materiales plásticos de alta resistencia, facilita su transporte y manipulación.