Día 2 de Diego Forlán en la selección uruguaya: anunció la primera lista para la sub 20, con tres jugadores de Nacional y de Peñarol, y se reunió con Diego Jaume

El entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán , vivió este jueves su segundo día en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en donde trabaja en la elección de un técnico para sumar a su equipo de colaboradores y que aportará su experiencia en juveniles del fútbol uruguayo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Para ello, Forlán, el área deportiva que encabeza Jorge Giordano y los dirigentes se reunieron con el tercer candidato, Diego Jaume . El miércoles habían recibido a Santiago Espasandín y a Andrés Rodríguez .

Jaume es actualmente técnico de Boston River, Espasandín de Nacional y Rodríguez de Defensor Sporting.

El elegido tendrá que dejar su función en el club para sumarse al equipo de trabajo de Forlán hasta el Sudamericano de enero-febrero o hasta el Mundial de mayo-junio, si la selección clasifica.

Falta "algún detalle menor" para que Diego Forlán sea confirmado como DT de Uruguay hasta 2027: Alonso dijo que es "una figura a observar" para seguir en el cargo

Día 1 de Diego Forlán en el Complejo de la AUF como entrenador de la selección uruguaya: se reunió con dos técnicos y elogió las instalaciones

La primera lista de convocados de la selección sub 20 bajo la gestión de Forlán

También este jueves, con Forlán como jefe del equipo técnico de la selección sub 20, aunque aún está pendiente la firma del contrato, la AUF anunció la lista de convocados que trabajará a partir del lunes en un microciclo que se extenderá hasta el miércoles 5.

Esta es la primera lista de futbolistas bajo la gestión de Forlán.

La sub 20 venía trabajando en estos microciclos con Diego "Ruso" Pérez, asistente de Forlán, e Ignacio Bordad, entrenador de goleros.

En la lista de convocados para entrenar desde el lunes en las instalaciones de la AUF hay tres futbolistas de Nacional y tres de Peñarol.

De los aurinegros tendrá en el Complejo de la AUF a Paulo Da Costa, Rodrigo Alvez y Germán Barbas.

De Nacional figuran Román Clematte, Mateo Soria y Luciano Rodríguez.

El club que más jugadores aporta es Montevideo City Torque con seis.

Defensor Sporting tiene cinco y Danubio tres.

Estos son los 27 futbolistas convocados:

Vuelve a los trabajos la - con estos nombres pic.twitter.com/4cJuPsFvmK — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 30, 2026

En la lista de convocados que trabajarán durante tres días en el Complejo, la gran novedad es la presencia de Barbas, el volante de Peñarol, que debutó en 2025 con Diego Aguirre y sufrió una lesión en la rodilla que lo llevó al quirófano y lo alejó de las canchas por ocho meses.

En Torque ya debutaron en Primera, Lecchini, quien es titular indiscutible para el entrenador Marcelo Méndez, y Facundo Martínez.

En Defensor Sporting, Mateo Caballero, Lautaro Navarro (ingresó contra Liverpool) y Alan Torterolo (fue titular ante Liverpool) integran el plantel principal que dirige Mauricio Larriera.

De las convocatorias de Nacional, Clematte, Soria y Luciano Rodríguez ya integró el plantel principal de los tricolores.

En Danubio Emiliano Velázquez ya debutó en el plantel principal.

¿Quién será el segundo asistente de Forlán en la sub 20?

El cuerpo técnico de Forlán en la sub 20 se completará con un técnico que actualmente trabaja en juveniles, y quien tiene ventaja por su recorrido y experiencia es Espasandín.

Este es el perfil de los tres candidatos:

Espasandín, de 51 años, es entrenador del equipo de Cuarta división de Nacional. Desde hace 21 años trabaja en el club, al que ingresó como preparador físico, estuvo en forma interina también como profe en Primera división y desde hace 10 años se desempeña como entrenador de juveniles. Dirigió a los albos en la última Copa Libertadores sub 20. Santiago es hijo de Alberto, reconocido preparador físico y entrenador de básquetbol, quien dirigió a la selección uruguaya.

Jaume es un exfutbolista, quien este año cumple 53 años y se destacó por su trabajo en Boston River. Actualmente trabaja en Cuarta División del sastre.

Andrés Rodríguez es el más joven de los tres candidatos, tiene 43 años, y es el entrenador de Cuarta División de Defensor Sporting, en donde con su trabajo se ganó el lugar para integrar esta terna que la AUF evalúa para completar el cuerpo técnico de Forlán.

El contrato de Forlán con la AUF

Forlán y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, informaron este martes que solo restan detalles para firmar el acuerdo.

Esperan suscribirlo las próximas horas, porque el lunes Forlán tendrá su primer entrenamiento con la sub 20 en el Complejo de la AUF.

Forlán estará a cargo de dos selecciones, de la sub 20 y de la mayor.

En el caso de la sub 20, dirigirá el Sudamericano de enero-febrero, que clasificará al Mundial de mayo-junio.

Si clasifica en enero continúa hasta el Mundial, pero si no avanza su vínculo con la sub 20 finalizará en el Sudamericano.

Con la selección mayor tendrá un interinato hasta marzo de 2027, en el que dirigirá ocho partidos en las fechas FIFA de setiembre, octubre, noviembre de este año y marzo del próximo.

En la doble fecha de setiembre-octubre jugará ante Corea del Sur y Japón, rivales que ya están confirmados, mientras la AUF aguarda concretar dos partidos más.

El estreno de Forlán como entrenador de Uruguay se producirá frente a Corea y Japón.

El contrato del exfutbolista con la selección mayor se extenderá hasta marzo del año próximo.

En marzo-abril de 2027 se realizarán las elecciones de la AUF y el nuevo comité ejecutivo nombrará al entrenador para el período 2027-2030.

La experiencia de Forlán en estos meses será clave para determinar si continúa al frente de la selección por tres años más o no.