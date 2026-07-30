Australia abrió las visas Working Holiday 2027 para extranjeros: cómo aplicar desde Uruguay

Australia abrió una nueva convocatoria de la visa Working Holiday para el período 2027, un programa que permite a jóvenes uruguayos viajar, trabajar y permanecer hasta un año en el país oceánico.

El cupo para Uruguay asciende a 1500 plazas y la solicitud debe realizarse de forma online, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno australiano.

La visa Work and Holiday (subclase 462) está dirigida a ciudadanos uruguayos de entre 18 y 30 años inclusive que deseen combinar vacaciones con empleo temporal en Australia . El permiso autoriza a residir en el país durante un máximo de 12 meses y trabajar para financiar parte de la estadía.

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Tener un pasaporte uruguayo vigente.

Tener entre 18 y 30 años al momento de presentar la solicitud.

Aplicar desde fuera de Australia.

No viajar acompañado por hijos dependientes.

No haber ingresado previamente al país con una visa Working Holiday de las subclases 417 o 462.

Contar con fondos suficientes para el viaje y la manutención inicial, además de demostrar que se dispone de un pasaje de regreso o del dinero necesario para adquirirlo.

El programa forma parte del acuerdo bilateral de Vacaciones y Trabajo firmado entre Australia y Uruguay, cuyo objetivo es promover el intercambio cultural y ofrecer a los jóvenes la posibilidad de adquirir experiencia laboral en el exterior.

¿Cómo aplicar a la visa Working Holiday desde Uruguay para trabajar en Australia?

El trámite se realiza de manera completamente digital a través de ImmiAccount, la plataforma oficial del Departamento de Asuntos Internos de Australia.

Los postulantes deben crear una cuenta, completar el formulario correspondiente a la visa subclase 462, adjuntar la documentación solicitada y abonar la tasa de solicitud. Posteriormente, el Gobierno australiano analiza cada expediente antes de emitir una resolución.

¿Qué trabajos pueden realizar los uruguayos que apliquen a la visa Working Holiday?

La visa Working Holiday permite desempeñarse en distintos sectores de la economía australiana. Los empleos más frecuentes para quienes llegan con este permiso se encuentran en hotelería, gastronomía, turismo, agricultura, construcción, logística, comercio y servicios.

Immi.homeaffairs.gov.au

Muchos participantes también optan por realizar trabajos de temporada, especialmente en la recolección de frutas y tareas rurales, ya que estas actividades pueden facilitar la posibilidad de acceder posteriormente a una segunda o tercera visa Working Holiday, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la normativa migratoria australiana.

Además del permiso para trabajar, la visa autoriza a estudiar durante un período limitado y a ingresar y salir de Australia mientras el visado permanezca vigente.