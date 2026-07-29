Nueva "operación exitosa" de colocación de deuda en el exterior "demuestra la confianza que hay en Uruguay", dijo Oddone

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , consideró que la reciente colocación de deuda uruguaya en el exterior por US$ 1.250 millones "demuestra la confianza que hay en el Uruguay", en la " sostenibilidad de las finanzas públicas " y en la "credibilidad" del país.

Oddone calificó en rueda de prensa de "exitosa" la operación de deuda del Estado uruguayo, que combinó dos emisiones de financiamiento nuevo por US$ 1.250 millones : US$ 900 millones vía la reapertura del bono global en pesos nominales a 2035 (tasa de 7,75% anual) y US$ 350 millones mediante la reapertura del bono global en dólares a 2037 (rendimiento de 5,356% anual, con un spread de 75 puntos básicos sobre el Tesoro de EEUU).

A esto se sumó una instancia de manejo de pasivos con la recompra de bonos en pesos y en UI a 2028 y en dólares a 2027 por US$ 447 millones , lo que llevó el resultado consolidado a US$ 1.697 millones.

La autocrítica de Oddone por el proyecto sobre Casmu y los planes de la mutualista para mejorar la situación económica

" Estamos satisfechos porque finalmente fue una operación exitosa ", sostuvo el ministro.

Argumentó que lograr una "buena tasa de interés supone una menor factura de intereses a pagar y, por lo tanto, más recursos que el Estado tiene para usar en otros destinos" prioritarios para el gobierno de Yamandú Orsi.

Oddone destacó que el riesgo país sigue siendo "el más bajo de la región" y sostuvo que se trata de un "activo que Uruguay tiene".

"Por eso nosotros insistimos de manera permanente que es muy importante que lo cuidemos porque poder acceder a financiamiento a tasas más baratas permite destinar más recursos a los temas sustantivos", agregó.

Este miércoles llegó a Uruguay la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien mantendrá este jueves una reunión con Orsi, con Oddone y también con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa.

Además de esta visita, el economista dijo que se espera en distintos momentos de las próximas semanas la llegada del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, y el presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga.

"Quiere decir que los máximos organismos de financiamiento hemisférico están visitando Uruguay, en alguna medida, por el reconocimiento a las políticas que despliega en términos económicos y sociales", estimó Oddone.