El emotivo regalo del plantel de Tigre al hincha que fue baleado en Uruguay tras el partido ante Nacional por Copa Sudamericana

Luego de vivir momentos de angustia y pánico en Montevideo, Juan Pablo, el hincha de Tigre que resultó herido de bala tras la victoria ante Nacional por la Copa Sudamericana , protagonizó un emotivo reencuentro con el plantel profesional del Matador este martes en el Estadio José Dellagiovanna, en la derrota del equipo argentino a manos de los tricolores por 2-1, que no le alcanzó para clasificar a los dirigidos por Jorge Bava.

El hincha de Tigre baleado en Montevideo, visitó la práctica del equipo y fue recibido por el cuerpo técnico encabezado por Diego Dabove y el grupo de futbolistas, quienes le brindaron su respaldo tras el dramático episodio vivido en la ruta uruguaya.

Como muestra de afecto, el plantel le obsequió la camiseta de Santiago López, autor de uno de los tantos en el 3-0 frente al conjunto tricolor.

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Juan Pablo, el hincha de Tigre que recibió balazos tras el partido ante Nacional cuando se había ido su ómnibus, recibió la camiseta de Sebastián López como obsequio; en su mano izquierda se pueden ver aún las secuelas de las balas

Durante el viaje de regreso, el micro en el que viajaba Juan Pablo fue atacado a tiros en la zona del Cerro. En medio del caos, el hincha cubrió a una acompañante para protegerla y terminó recibiendo impactos de bala en sus manos que le provocaron severas lesiones, entre ellas la fractura de un pulgar.

Pese a las secuelas físicas y el dramático momento, el hincha valoró la atención médica recibida en el Hospital del Cerro y destacó el acompañamiento permanente de las autoridades de Tigre, quienes le facilitaron asistencia legal y contención desde el primer instante. Con el gesto del plantel en Victoria, el simpatizante cerró una semana angustiante sintiendo de cerca el afecto de los colores que fue a alentar.