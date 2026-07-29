Mirá las sanciones que la AUF aplicó a Rentistas y a Cerrito por los incidentes que terminaron en el último paro de los futbolistas

Tribunal de Segunda División Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se expidió este lunes tras los incidentes en el partido Rentistas vs Cerrito que se jugó el sábado 18 de julio y que a raíz de lo ocurrido, en donde fue agredido el jugador Jean Martínez, la Mutual de Futbolistas decidió parar el fútbol a partir del domingo 19 y hasta el jueves 23.

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El tribunal resolvió sancionar de esta forma:

Tres partidos a puertas cerradas para los dos clubes

Eugenio Melitón López, presidente de la SAD de Rentistas, dos meses de suspensión

Sanción de 50 UR a Cerrito. Esto equivale a $ 96.134

Sanción de 70 UR a Rentistas. Equivale a $ 134.587,60 En el expediente, los miembros del tribunal explican sobre la situación que vivió el jugador Martínez, de Rentistas: “Quedó probado que los hechos acontecidos respecto al jugador fueron en el exterior del escenario deportivo, por ende, el ámbito territorial no es competencia de esta sala disciplinaria”.

Sobre la forma en que se desarrollaron los incidentes lo plantearon de esta forma: “(en video) se registra el momento en el que el camión que trasladaba a los parciales de Cerrito se detiene en el exterior del estadio y dan comienzo a los episodios de violencia”.