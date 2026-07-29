Ignacio Alonso habló del "golpazo" de la selección uruguaya en el Mundial 2026: "Hicimos todo para hacer una gran copa y no se nos dio"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, aseguró que la organización hizo "todo" para que la selección uruguaya tuviera un "gran" Mundial 2026, pero lamentó el "golpazo" y el "dolor" con el que volvieron del torneo tras la temprana eliminación en fase de grupos.

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"Nosotros con los compañeros del Comité Ejecutivo, y todos los compañeros de la AUF, arrancando por su Departamento Deportivo, cuerpo técnico y jugadores hicimos todo para llegar al Mundial y hacer una gran copa. Esto es fútbol y la cosa no se nos dio, y nos volvimos con un golpe tremendo", lamentó Alonso en la presentación de la Copa AUF Uruguay, realizada este martes por la noche en el hotel Radisson de Montevideo.

El mandatario aseguró que la delegación volvió a Uruguay "con un dolor inmenso que aún persiste", pero enfatizó que los "conductores" del fútbol uruguayo deben sobreponerse a la situación y "tomar enseñanzas y mirar para adelante".

"No nos fue bien en el resultado, pero hicimos muchísimo para que nos vaya bien. Todos tendremos apreciaciones distintas de lo que se vio en la cancha y lo que pasó, si merecimos más o merecimos menos, seguramente coincidamos con muchos y con otros discrepemos, pero el momento nos obliga a mirar para adelante", reiteró Alonso.