Camino al Mundial 2030 con 64 selecciones: los mensajes de Infantino, de Domínguez y las ventajas que traerá para Uruguay

El Mundial 2026 dejó la puerta abierta para que el próximo torneo de FIFA, el de 2030 que se iniciará en el Estadio Centenario, reúna a 64 países , 16 más que en el torneo de este año en Canadá, Estados Unidos y México, y 32 más que en el de Qatar 2022.

Así quedó planteado en los mensajes del presidente de FIFA, Gianni Infantino , y en la aspiración del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez . Mientras ello ocurre, Uruguay se prepara para la remodelación del Estadio Centenario, en donde hará una licitación internacional para las obras que comenzarán a mediados de 2028.

Ahora bien, ¿cuándo se definirá si el Mundial de 2030 ampliará la cantidad de participantes? La decisión podrá recorrer dos caminos, definirlo por consenso y acordar entre todas las asociaciones, o llevar el tema a votación. En ambos casos, con votación definida o no, tendrá que llegar al próximo Congreso de FIFA que se realizará en abril del año de 2027, que es donde se resolverá el tema.

Lo que dejó claro el presidente de FIFA que esta no será una decisión suya, sino de todas las asociaciones afiliados a FIFA.

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En el último encuentro de Infantino con las asociaciones en Nueva York, en el Mundial, el presidente destacó en su discurso que las 48 selecciones hicieron al menos un punto, hubo muchos goles y grandes actuaciones, para justificar la cuestionada decisión de ampliar el número de participantes para el torneo recién finalizado, y durante su exposición explicó que la decisión de extender a 64 equipos el próximo torneo será de los países.

El Mundial de 48 países superó todas las expectativas y este escenario abrió la puerta para que el de 2030 lo puedan incrementar a 64.

Esta iniciativa nació a partir de un planteamiento del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, a Infantino en marzo de 2025 para tener más partidos en Montevideo.

Si esto llegara a ocurrir, Uruguay tendrá mayor protagonismo en el Mundial 2030.

Hasta el momento, FIFA aprobó que el partido homenaje a los 100 años de la Copa del Mundo que se celebró en 1930 en Montevideo, se dispute en el Estadio Centenario, y también Argentina y Paraguay reciban un encuentro.

En este contexto, el primer partido del Mundial 2030 se jugará en Montevideo, y para ello el próximo año comenzarán las obras en el Estadio para remodelarlo de acuerdo a las exigencias de FIFA.

Si FIFA aumenta la cantidad de participantes, entonces Uruguay podrá tener una serie de cuatro selecciones de las 16 en que se dividirá la primera fase del torneo,. Argentina y Paraguay también tendrán un grupo y la primera fase de la competencia tendrá su centro en España, Marruecos y Portugal, los anfitriones del Mundial 2030 votado por el congreso de FIFA.

Organizar una serie permitirá a Uruguay tener seis partidos de un grupo, en lugar del que ya tiene asignado por FIFA.

Este fue el mensaje que dejó Domínguez la semana pasada, tras la finalización del Mundial: