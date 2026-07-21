Mundial 2030: presidente de Conembol Alejandro Domínguez aclaró su mensaje sobre una Copa del Mundo con 64 selecciones

El presidente de la Conmebol , Alejandro Domínguez , aseguró este lunes que el Mundial 2030 , en el que se celebrará el centenario de la Copa del Mundo, con Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes junto a España, Marruecos y Portugal, es una “gran oportunidad” para "una competencia con 64 equipos" .

Luego, el directivo hizo una aclaración en sus redes para explicar y profundizar sobre sus dichos.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", publicó Domínguez en su cuenta de X, un día después de la final de la cita global que se disputó este año en México, EE.UU. y Canadá.

Este martes a la hora 01:39 el presidente de la Conmebol hizo un nuevo posteo en X que pareció ser una aclaración de su primer mensaje sobre las 64 selecciones.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f

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“Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo”, escribió.

FOTO: AFP

“El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global”, agregó el paraguayo.

“El Centenario nos brinda una oportunidad histórica para Creer en Grande. Que la Copa del Mundo sea la celebración más grande que haya conocido el fútbol”, señaló.

Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo.



El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el… — Alejandro Domínguez (@agdws) July 21, 2026

El deseo de la Conmebol

El titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha planteado que el certamen pautado para el 2030 se juegue por "única vez" con 64 selecciones, lo que considera permitirá que el fútbol "llegue a más gente".

"Yo sueño con un Mundial de 64 selecciones. Creo que es la gran oportunidad de hacer algo que integre al mundo, de que hagamos que el fútbol llegue a más gente y que podamos tener una fiesta completamente diferente", afirmó el dirigente del balompié suramericano durante una conferencia de prensa en noviembre del año pasado.

La iniciativa busca elevar los equipos participantes desde los 48 aprobados por la FIFA para el Mundial de 2026, que concluyó este domingo con una victoria por 1-0 de España sobre Argentina.

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Por ello, Domínguez ha planteado que este asunto "no se puede quedar en manos de 40 personas" y ha defendido que "tiene que estar abierto al debate del mundo entero".

España se coronó campeona de la Copa del Mundo este domingo 16 años después de conquistar su primera estrella, en Sudáfrica 2010, y afianzó el dominio europeo de la competición más grande del planeta, con cinco ganadores de ese continente por uno de América en las últimas seis ediciones.

EFE