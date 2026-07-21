Jorge Barrera en Quedó Picando: su rol en las elecciones de Peñarol, el falso "pacto" con Ruglio y su mensaje a Diego Forlán

El expresidente de Peñarol Jorge Barrera aseguró que continúa analizando cuál será su rol en las próximas elecciones del Carbonero , en las que volverá a competir tras varios años lejos de la política del club, y negó cualquier tipo de "pacto" con el actual mandatario Ignacio Ruglio en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

Barrera fue consultado sobre cómo se presentará en las elecciones de fin de año de Peñarol, luego de que Juan Pedro Damiani soslayara la posibilidad de presentarse junto a él. "Hoy lo que te diría es que no estoy en condiciones de afirmar que no voy a ser candidato . Pero mira, para quien ya estuvo y quien ya fue, lo importante no es llegar, es estar", respondió el abogado.

El exmandatario afirmó que conversó con Damiani en el último partido del Carbonero contra Boston River , y allí coincidieron en que el hecho de que ambos ya fueron presidentes te quita "esa ansiedad" de decir "marco presencia, tengo que salir, tengo que decir algo novedoso, tengo que decir algo atractivo", y te permite pensar "en el para qué y en el cómo".

En ese sentido, destacó que quiere trabajar en tres áreas : en lo deportivo , su objetivo es que Peñarol clasifique al Mundial de Clubes de 2029 , para lo que entiende que el club debe hacer "muy buenas copas Libertadores", y cree que se debe mejorar el trabajo en juveniles .

"La base es tener una buena materia prima que te dé alegrías, pero que también sepas que tenés que ir reponiendo. ¿Por qué? Porque vos tenés que andar pensando que si Uruguay fuera un país que pudiera competir en materia de salarios y en materia de ingresos con Europa, con Brasil, bueno, vos podés tener una política A. Ahora la clave del éxito está en el recambio", expresó.

En otro momento marcó que también buscará un Peñarol que recomponga sus vínculos con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Conmebol, algo que entiende es uno de los errores más grandes de la presidencia de Ignacio Ruglio. "En la AUF vos no podés tener los puentes dinamitados. Vos no podés estar peleado con la AUF, con la Conmebol, con los jueces, con el sistema, con todos, y desde ahí generar un Peñarol que es el fenómeno social más importante del país", expresó.

A Barrera también le preguntaron sobre las acusaciones que realizó Freddy García, candidato a presidente del club, quien marcó que el exmandatario realizó un "pacto" con Ruglio en el que el actual jerarca le daba sus votos en la siguiente elección para que Barrera no realizara un "revisionismo económico" del club si gana.

Según el expresidente, su acusación tiene una "gran falsedad": "Dijo que ese pacto iba de la mano con que Ruglio me invitaba a los partidos internacionales y que como me invitaba con el avión y con todos los gastos pagos yo había bajado mi nivel de crítica. Gran mentira. En los 3 años que hace que Ruglio nos invita, nos invita a ir, pero Peñarol no me pagó un peso. Cuando nos invitaba, lo primero que hacía yo es agradecerle, pero daba por sentado que todo el mundo sabía que era invitar a ir, no a invitar a garronear un viaje. Y por lo tanto lo que hacía yo llamaba por teléfono a Javier Santullo, de la empresa que era concesionaria y le decía: 'Javier, estoy en la lista de los que Ruglio invitó. ¿Cuánto es el costo?'. Tengo acá (señala a su celular) todas las transferencias que le hacía en cada viaje".

"Está haciendo su campaña electoral, está bárbaro que opine. Me gustaría que hablara más de ideas que de calificaciones de persona, pero no soy quién. No le voy a decir qué es lo que tiene que hacer ahora. Ni hay pacto con Ruglio, ni hay pacto", sentenció.

Tras ello, indicó que podría hablar con Freddy sobre este hecho, y marcó que como cristiano, cada 24 de diciembre trata de recomponer sus vínculos con personas con las que estuvo enfrentado. Usó ese ejemplo para referirse a una de las últimas reconciliaciones que tuvo, lejos de Navidad, con Diego Forlán, a quien contrató como DT de Peñarol en 2020 pero a los meses prescindió de sus servicios.

Cuando se enteró que Forlán fue elegido para encabezar a la selección uruguaya en los próximos meses, Barrera le envió un mensaje: "Te deseo mucho éxito en el nuevo desafío, más allá de las diferencias que tuvimos en el pasado y para mí ya no existen. Te tengo un gran aprecio y deseo lo mejor para Uruguay y para vos, abrazo y éxito".

Según el abogado, Forlán le respondió: "Muchas gracias, Jorge. Diferencias siempre pueden haber, pero lo importante es que no haya rencor y siempre respeto, lo cual siempre hubo y seguirá habiendo. Muchas gracias. Abrazo grande".

Repasá la entrevista completa de Jorge Barrera con Quedó Picando: